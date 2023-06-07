Группа Аквилон открывает в Архангельске новое рекреационное пространство

Благоустройство сквера на набережной Северной Двины в районе домов №4 к.1 и №6 к.1 площадью 0,55 га является обязательством Группы Аквилон в соответствии с действующим Соглашением о взаимодействии между муниципальным образованием «Город Архангельск» и Группой Аквилон от 27 марта 2023 года. Все работы выполняются компанией за свой счет, без привлечения средств бюджета.

По заказу Группы Аквилон был разработан проект – архитектурная концепция благоустройства сквера, выполненный архитектором Д. С. Яскорским. На основании геородарных исследований и археологических работ в составе проекта был разработан Раздел по сохранению объектов культурного наследия. Проект и Раздел прошли государственную историко-культурную экспертизу, получен Акт с положительным заключением экспертов федерального министерства культуры.

Земельным участком, на котором расположен сквер, распоряжается муниципальное образование «Город Архангельск». Администрацией города выдано Разрешение на использование земельного участка. Разработан и утвержден Проект организации земельного участка. Получены согласования организаций – собственников инженерных сетей. Департаментом градостроительства администрации столицы Поморья выдано Разрешение (ордер) на производство земляных работ в соответствии с проектом благоустройства. При выполнении работ соблюдаются все требования Раздела по сохранению объекта культурного наследия. Движение техники и складирование материалов осуществляется вне расположения фундаментов исторических построек.

- Мы не только наращиваем объемы строительства жилья в Архангельске, но и хотим, чтобы близлежащие территории выглядели достойно. Поэтому было принято принципиальное решение о выделении дополнительных средств на обустройство сквера вдоль набережной Северной Двины от ЖК «River Park» до нового IT-парка САФУ. Это вписывается в общую стратегию благоустройства данного района Архангельска: в рамках проекта «Комфортная городская среда» была благоустроена пешеходная зона на набережной от площади у здания МРВ до ул. Урицкого. Сейчас благоустраивается территория у Дворца спорта. По инициативе губернатора Александра Цыбульского начнется реконструкция площади у Михайло-Архангельского кафедрального собора, - отметил генеральный директор Группы Аквилон Алексей Попков.

Автор проекта известный архангельский архитектор Дмитрий Яскорский подчеркнул, что главным аспектом при проектировании стало то, что территория сквера полностью расположена на участке утраченного Михайло-Архангельского монастыря. Важнейшей частью разработки проекта была необходимость выявления местоположения фундаментов его зданий.

Напомним, что в 2019 году в сквере по инициативе Архангельской митрополии и фонда «Император» было проведено георадарное обследование, по результатам которого определено положение фундаментов собора Архистратига Михаила и братского корпуса частично под существующими 5-этажными домами. Группа Аквилон профинансировала археологические раскопки, которые были выполнены Институтом археологии Академии Наук РФ, подтвердившие границы территории монастыря.

- Пройдет время, еще 20-30 лет, и пятиэтажные дома, как и дома, расположенные за ними в глубине квартала на монастырской территории естественным путем придут к тому техническому состоянию, когда их содержание будет экономически нецелесообразным, а проживание опасным по причине ветхости, и неизбежным станет решение об их расселении и сносе. Воссоздание собора и колокольни Михайло-Архангельского монастыря вполне возможно, что не только восстановит историческую справедливость, но и обогатит силуэт города с реки, главной городской панорамы. Проектное решение по благоустройству сквера на стратегическую перспективу закладывает возможность такого развития этой территории через 20-30 лет, - подчеркнул Дмитрий Яскорский.

Планировочное решение проекта подчинено главной задаче - выявлению познавательной составляющей, в частности визуального восприятия участков с контурами основных монастырских строений - собора, братского корпуса, монастырской ограды с башнями и колокольней с главными вратами под ней. Главный вход на территорию сквера расположен на исторической входной линии через колокольню. Визуально это вход будет оформлен декоративной металлической аркой. Далее движение главной дорожки выходит на тематическую площадку, где будет установлен макет монастыря и демонстрационные стенды о его истории. От этой площадки направление дорожек расходится к участку фундамента собора, где установят поклонный крест. Его уже изготовили в Москве и 17 июня отправят в Архангельск. С южной стороны от собора на свободной от деревьев лужайке будет разбита цветочная клумба с круговым пешеходным движением. В перспективе эта площадка может быть использована для строительства небольшого храма или часовни. Все указанные площадки соединяются дорожками, проложенными по существующим тропинкам. Выявленные контуры фундаментов обозначаются на месте гранитными столбиками с внутренней подсветкой, декоративным мощением из белых плит, перемежающихся с газоном. Данное решение позволяет увидеть и представить себе положение собора, братского корпуса и двух башен ограды. Проектом предлагается набор тщательно подобранных малых архитектурных форм, включающий скамейки, урны, столбики подсветки, фонари освещения, имеющие единый архитектурный облик подчеркивающий строгость общего решения.

Особое внимание уделено сохранению существующих деревьев и дополнительному озеленению. Проведенное таксационное исследование более 200 деревьев выявило, что большая их часть находится в хорошем состоянии, в частности березы, вязы, черемуха, сирень и лесная яблоня. Практически все тополя спилены и представляют сухостой или пни. Поврежденные деревья и пни предлагаются к выкорчевыванию. Взамен будет выполнена компенсационная посадка хвойных деревьев - ели и декоративных многолетних кустарников - соловецкого шиповника.

- Мы все – только за и поддерживаем этот проект, - сказал житель дома №4 к. 1 на набережной Северной Двины Андрей Мирошников. – Здорово, что у наших домов появится общедоступное обустроенное пространство для отдыха, при этом, несущее важный смысл, связанный с историей этого места и его значением для Архангельска.

Кроме того, комплексное благоустройство будет выполнено на территории ЖК «River Park», примыкающей к скверу. Для разработки концепции Группа Аквилон привлекла агентство ландшафтной архитектуры «Нескучный сад», известное проектами благоустройства общественных городских пространств в Санкт-Петербурге, таких как: остров Новая Голландия, набережная реки Карповки, Сад Бенуа. Для озеленения предполагается использовать деревья - березу, липу, ель, а также рядовые и групповые посадки кустарника кизильника блестящего, спиреи, барбариса Тунберга, дерена белого. Кроме того предусмотрена геопластика, установка вазонов, разбивка клумб с разнообразными многолетними цветами.

Еще одна общедоступная рекреационная зона появится на участке, примыкающем к ЖК «River Park» на ул. Урицкого. Здесь застройщик за свой счет полностью расселил два деревянных дома - ул. Урицкого 6 к. 1 и к. 2. Чтобы обеспечить комплексное благоустройство территории Группа Аквилон также выкупила частный дом №4 к.1 с земельным участком. Рядом расположенный дом №6 на ул. Урицкого – включен в государственную программу переселения граждан из аварийного фонда на 2019-25 годы. Горадминистрация уже выкупает помещения у собственников. В рамках договора на развитие застроенной территории Группа Аквилон за свой счет обустроит здесь сквер.

Вместе с комплексным благоустройством территории ЖК «RIVER PARK», и сквером вдоль набережной это создаст новое комфортное городское пространство в данном микрорайоне площадью более 1,5 га.



