Летом в Архангельске на месте утраченного монастыря будет разбит парк

Субботник на месте утраченного Михаило-Архангельского монастыря в областной столице пройдет 6 мая. Начало в 10:00. Приходить нужно в сквер возле дома по адресу: набережная Северной Двины, 6, корпус 1.

Организуют событие региональное отделение Императорского православного палестинского общества и отделения Союза писателей России и Союза художников России.

Обитель, давшая имя городу Архангельску, впервые упоминается в документах в конце XIV века. Первоначально монастырь стоял на мысе Пур-Наволок, где сейчас находится Красная пристань. После пожара 1636 года монастырь перенесли в местность, где сейчас улица Урицкого выходит на берег Северной Двины. В обители в 1689 году усилиями архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия был построен Михаило-Архангельский собор, позднее поднялись братский корпус и колокольня, в начале XIX века появилась каменная ограда.

В 1817-1819 годах был проведен ремонт собора: разобрана колокольня, заделаны трещины западной стены. В XIX веке храм неоднократно подвергался перестройкам и ремонту. После революции 1917 года собор сначала был приходским храмом, в 1924 году — передан обновленческой общине, а в 1925 году — закрыт и в нем размещен институт социального перевоспитания для подростков-правонарушителей и беспризорных.

Здания монастыря без надлежащего ухода стали быстро разрушаться. В марте 1930 года Главнаука Наркомпроса РСФСР на основании решения отдела народного образования Северного края санкционировала снос зданий монастыря. В течение двух лет собор, колокольня и ограда с башнями были разобраны, кирпич передан Архстройконторе. После чего началась застройка района жилыми домами, которая активно продолжалась до 1970-х годов, без каких либо археологических раскопок.

В 2019 году на месте, где стоял монастырь, Архангельское отделение ИППО и Архангельская митрополия провели георадарные исследования, которые обнаружили фундаменты Михаило-Архангельского собора и братского корпуса. В 2020 году группа «Аквилон», проводя по договору с Институтом археологии РАН археологические работы, наткнулась на деревянную стену и каменную башенку монастырской ограды. Отделение ИППО передало отчет по итогам георадарных исследований в компанию «Аквилон», и прошли самые масштабные на тот момент археологические раскопки в Архангельске.

«Возникла идея создать на месте, где стоял монастырь, исторический сквер с часовней, макетом снесенной обители, поклонным крестом, нанесенными на землю контурами снесенных зданий, — рассказал глава регионального ИППО Владимир Станулевич. — Между группой "Аквилон" и мэрией Архангельска был заключен договор о создании сквера, за его проект взялся архитектор Дмитрий Яскорский. Весной 2023 года проект был готов, началось создание бронзового макета и креста. На лето 2023 года планируются работы по благоустройству, и к сентябрю завершится создание исторического сквера».

Владимир Станулевич предлагает распространить опыт создания исторических скверов на месте снесенных церквей на всю Россию. В Архангельске исторические скверы могут быть разбиты на месте Воскресенской церкви — на перекрестке набережной Северной Двины и улицы Воскресенской, на месте Благовещенской церкви — на набережной Северной Двины, на месте церкви Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — у Кузнечевского моста.

Напомним, впервые субботник на месте утраченной Михаило-Архангельской обители, прошел в мае 2022 года.

(по материалам Архангельской епархии)