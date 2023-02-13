Группа Аквилон создаст в Архангельске еще одну зону отдыха для горожан

Группа Аквилон за свой счет благоустроит сквер на набережной Северной Двины. Работы будут выполнены в рамках подготовленного соглашения с администрацией областного центра.

- Мы не только наращиваем объемы строительства жилья в Архангельске, но и хотим, чтобы близлежащие территории выглядели достойно. Поэтому было принято принципиальное решение о выделении дополнительных средств на обустройство сквера вдоль набережной Северной Двины от ЖК «River Park» до нового IT-парка САФУ. Это вписывается в общую стратегию благоустройства данного района Архангельска: в рамках проекта «Комфортная городская среда» была благоустроена пешеходная зона на набережной от площади у здания МРВ до ул. Урицкого. При поддержке губернатора Александра Цыбульского в этом году начнется реконструкция площади у Михайло-Архангельского кафедрального собора, - отметил председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Концепцию благоустройства сквера площадью 0,55 га у домов №4 к.1 и 6.к.1 на набережной Северной Двины разработал известный архангельский архитектор Дмитрий Яскорский.

Как отметил Дмитрий Станиславович, главным аспектом при проектировании стало то, что территория сквера полностью расположена на участке утраченного Михайло-Архангельского монастыря. Важнейшей частью разработки проекта была необходимость выявления местоположения фундаментов зданий монастыря.

Напомним, что в 2019 году в сквере по инициативе Архангельской митрополии и фонда «Император» было проведено георадарное обследование, по результатам которого определено положение фундаментов собора Архистратига Михаила и братского корпуса частично под существующими 5-этажными домами, а всей территории монастыря – за границами строительства нового жилого комплекса. Группа Аквилон профинансировала археологические раскопки, которые были выполнены Институтом археологии Академии Наук РФ, подтвердившие границы территории монастыря.

- Пройдет время, еще 20-30 лет, и пятиэтажные дома, как и дома, расположенные за ними в глубине квартала на монастырской территории естественным путем придут к тому техническому состоянию, когда их содержание будет экономически нецелесообразным, а проживание опасным по причине ветхости, и неизбежным станет решение об их расселении и сносе. Воссоздание собора и колокольни Михайло-Архангельского монастыря вполне возможно, что не только восстановит историческую справедливость, но и обогатит силуэт города с реки, главной городской панорамы. Проектное решение по благоустройству сквера на стратегическую перспективу закладывает возможность такого развития этой территории через 20-30 лет, - подчеркнул Дмитрий Яскорский.

Планировочное решение подчинено главной задаче - выявлению познавательной составляющей, в частности визуального восприятия участков с контурами основных монастырских строений - собора, братского корпуса, монастырской ограды с башнями и колокольней с главными вратами под ней. Главный вход на территорию сквера подчинен исторической входной линии через колокольню. Визуально это вход предлагается выявить декоративной металлической аркой. Далее движение главной дорожки выходит на площадку с тематической площадкой, где планируется устроить демонстрационные стенды об истории монастыря с его макетом. От этой площадки направление дорожек расходится к участку фундамента собора, где предлагается установить поклонный крест. С южной стороны от собора на свободной от деревьев лужайке будет разбита цветочная клумба с круговым пешеходным движением. На перспективу эта площадка может быть использована для строительства небольшого храма или часовни. Все указанные площадки соединяются дорожками, проложенными по существующим тропинкам. Выявленные контуры фундаментов обозначаются на месте гранитными столбиками с внутренней подсветкой, декоративным мощением из белых плит, перемежающихся с газоном. Данное решение позволяет увидеть и представить себе положение собора, братского корпуса и двух башен. Проектом предлагается набор тщательно подобранных малых архитектурных форм, включающий скамейки, урны, столбики подсветки, фонари освещения, имеющие единый архитектурный облик подчеркивающий строгость общего решения.

Особое внимание уделено сохранению существующих деревьев и дополнительному озеленению. Проведенное таксационное исследование более 200 деревьев выявило, что большая их часть находится в хорошем состоянии, в частности березы, вязы, черемуха, сирень и лесная яблоня. Практически все тополя спилены и представляют сухостой или пни. Поврежденные деревья и пни предлагаются к выкорчевыванию. Взамен будет выполнена компенсационная посадка хвойных деревьев - ели и декоративных многолетних кустарников - соловецкого шиповника.

Кроме того, комплексное благоустройство будет выполнено на территории ЖК «River Park», примыкающей к скверу. Для разработки концепции Группа Аквилон привлекла агентство ландшафтной архитектуры «Нескучный сад», известное проектами благоустройства общественных городских пространств в Санкт-Петербурге, таких как: остров Новая Голландия, набережная реки Карповки, Сад Бенуа. Для озеленения предполагается использовать деревья - березу, липу, ель, а также рядовые и групповые посадки кустарника кизильника блестящего, спиреи, барбариса Тунберга, дерена белого. Кроме того предусмотрена геопластика, установка вазонов, разбивка клумб с разнообразными многолетними цветами.

Еще один общедоступная рекреационная зона появится на участке, примыкающем к ЖК «River Park» на ул. Урицкого. Здесь застройщик за свой счет полностью расселил два деревянных дома - ул. Урицкого 6 к. 1 и к. 2. Чтобы обеспечить комплексное благоустройство территории Группа Аквилон также выкупила частный дом №4 к.1 с земельным участком. Рядом расположенный дом №6 на ул. Урицкого – включен в государственную программу переселения граждан из аварийного фонда на 2019-25 годы. Горадминистрация уже выкупает помещения у собственников. В рамках договора на развитие застроенной территории Группа Аквилон за свой счет обустроит здесь сквер.

Вместе с комплексным благоустройством территории ЖК «RIVER PARK», и сквером вдоль набережной это создаст новое комфортное городское пространство в данном микрорайоне площадью более 1,5 га.



