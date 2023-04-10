В Архангельске стартуют продажи квартир в ЖК «RIVER PARK-2»

В пятницу, 19 мая, начинаются продажи квартир в ЖК «RIVER PARK-2», который Группа Аквилон возводит на ул. Урицкого*.

Проект выполнен в таком же стиле, как расположенный рядом и уже сданный в эксплуатацию ЖК «RIVER PARK», концепцию которого разработало бюро финского архитектора Юкка Тикканена. В двух зданиях общей площадью 19,1 тыс. кв. м будет 280 квартир, а также подземный паркинг и кладовые.

При строительстве нового жилого комплекса будет реализована концепция Э4 -качественно новый стандарт, объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

Квартиры спроектированы по передовой европейской концепции «Разумные метры» с разнообразными планировочными решениями от студий до евро-трехкомнатных, с балконами и лоджиями с панорамным остеклением, высота потолков - не менее 2,7 м. Все квартиры сдаются с отделкой White box, можно дозаказать чистовую отделку в одном из 3-х цветовых решений: Sand, Terra, Graphite.

В зданиях устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики, энергоэффективные современные лифты. Жилой комплекс оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, а также видеонаблюдением.

Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха. Предусмотрен подземный паркинг с доступом на лифте и кладовые. Для самых маленьких жильцов будет доступен бесплатный детский клуб «Аквилон KIDS».

Напомним, что в октябре 2021 года на открытом аукционе Группа Аквилон приобрела участок по ул. Урицкого. В городской бюджет поступило 31,4 млн рублей. Кроме того, по договору с муниципалитетом застройщик за свой счет полностью расселил два деревянных дома - ул. Урицкого 6 к. 1 и к. 2. Чтобы обеспечить комплексное благоустройство территории Группа Аквилон также выкупила частный дом №4 к.1 с земельным участком. Рядом расположенный дом №6 на ул. Урицкого – включен в государственную программу «Переселения граждан из аварийного фонда 2019-25 гг.» Горадминистрация планирует завершить его расселение до конца года, территория будет отведена под сквер, который разобьют за счет Группы Аквилон. Вместе с благоустройством территории расположенного рядом ЖК «RIVER PARK» и сквером вдоль набережной Северной Двины, который также будет обустроен за счет Группы Аквилон, это создаст общедоступное рекреационное пространство площадью 1,5 га.

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