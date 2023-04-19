Кадровики обнародовали самые большие зарплаты в Архангельской области

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии июня в Архангельской области и выяснила, кому работодатели сегодня предлагают самую высокую зарплату.

Сегодня в Архангельской области открыто почти 9 000 вакансий, 15% из них предлагают зарплату от 115 000 рублей. При этом средний диапазон предлагаемых зарплат по региону, по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», составляет от 40 000 рублей до 80 460 рублей.

Зарплату от 115 тысяч рублей в Архангельской области чаще всего предлагают компании из отраслей строительства и недвижимости (19% всех вакансий), автомобильного бизнеса (8%), тяжелого машиностроения (6%), энергетики (6%), а также лесной промышленности (5%).

«Среди специалистов, которым работодатели чаще всего готовы платить больше 115 тысяч рублей, можно выделить менеджеров по продажам и работе с клиентами (9% вакансий), а также водителей (8%), машинистов (7%), прорабов и сварщиков (по 4% на каждую). Такая сегментация объясняется довольно просто: рабочий и производственный персонал сегодня находится в дефиците, таких специалистов на рынке критически мало, а вот спрос со стороны работодателей большой. В итоге компании вступают в настоящую зарплатную гонку, чтобы привлечь профессионалов», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Топ-10 вакансий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в Архангельской области:

Мастер участка в Архангельскую область, от 160 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82357947 Управляющий директор, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82860107 Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности, от 225 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82673835 Коммерческий директор, до 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/81908150 Машинист Вездехода, от 220 000 до 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/81632514 Начальник строительного участка, от 250 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/80849310 Менеджер по работе с партнерами POS, от 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/82749363 Личный помощник руководителя/Personal Assistant (Family office), от 350 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/80110057 Стоматолог ортодонт, от 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82288967 Сварщик НАКС ОХНВП РАД, от 170 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/81602505

(фото с https://flomaster.club/54009-risunok-koshelek-s-dengami.html)