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Архангелогородцы задолжали за водопользование более полумиллиарда рублей

Совокупный долг юридических лиц и населения перед «РВК-Архангельск» на 1 мая составляет 395,5 млн рублей, а вместе с текущими начислениями 639,8 млн руб. Просроченная дебиторская задолженность физических лиц перед водоканалом составляет 295 млн рублей. 45,1 млн рублей задолжали «РВК-Архангельск» организации, управляющие жилым фондом – УК,  ТСЖ и ЖСК. 

Эта сумма сопоставима со стоимостью прокладки кольцевого водовода  - 5 км новой магистрали, которую сейчас строит компания, позволит обезопасить город от отключения воды при аварийных ситуациях на основном водоводе – тысячнике.

«600 млн рублей – это расходы водоканала на реализацию производственной программы в течение 10 лет. Если говорить в конкретном денежном выражении, 600 млн – это стоимость у поставщиков 47 км трубы диаметром 630 мм или 785 задвижек соответствующего диаметра. Если оценивать в стоимости строительно-монтажных работ, то данная сумма сопоставима со строительством наших крупных объектов. Например, дюкер под рекой Кузнечиха нам обошелся в 100 млн рублей. То есть за 600 млн можно построить шесть таких дюкерных переходов или на 50% обновить парк специализированной техники водоканала», - рассказал финансовый директор «РВК-Архангельск» Дмитрий Лыков.

Значительную часть дебиторской задолженности – 207,4 млн рублей – составляют доги абонентов, которые не платят за услуги по водоснабжению и водоотведению более полугода. Более 12 000 горожан не платит за услуги водоснабжения и водоотведения от года до двух лет, и почти 7 000 - игнорируют квитанции свыше двух лет.  

«РВК-Архангельск» напоминает, что потребители - должники рискуют оказаться в списках граждан, которым запрещен выезд за пределы России. Кроме того, на основании судебных приказов у неплательщиков могут быть списаны денежные средства с банковских счетов или напрямую из Пенсионного фонда РФ. Не секрет, что многие сдают свои квартиры, и могут даже не знать о том, что их арендаторы не оплачивают коммунальные платежи. Кроме того, в летний период многие забывают оплачивать квитанции или не получают их своевременно, находясь за пределами города. Чтобы избежать неприятных ситуаций, рекомендуем скачать на телефон приложение «РВК.Услуги» и отслеживать там свои начисления и оплаты в любой точке мира. 

«Мы акцентируем внимание жителей Архангельска и юридических лиц, что своевременная и полная оплата ежемесячных начислений позволяет предприятию обеспечивать бесперебойность услуг, поддерживать их качество, продолжать запланированные работы на сетях, - подчеркнула коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина. – Особенно хочется поблагодарить тех, кто своевременно и в полном объеме оплачивают услуги водоканала – это 77% от общего числа горожан. А также выражаем признательность за надежное партнерство предприятиям бизнеса - АО «Молоко», ООО «АМТП» (Архангельский морской торговый порт), ОАО СМП (Северное морское пароходство), АО «Соломбала Молл», АО «Пур-Наволок отель», ООО СКФ «Диал».

01 июнь 11:36 | : Экономика / Скандалы

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