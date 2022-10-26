"РВК-Архангельск" "рассекретил" список должников

По состоянию на 28 ноября долг абонентов категории «юридические лица» перед «РВК-Архангельск» за потребленные коммунальные ресурсы составил 56 млн рублей. На первом месте антирейтинга с общей суммой 31,3 млн сразу несколько управляющих компаний города и ТСЖ.
Значительные задолженности накопили ООО «ЖЭУ-1» - 2,215 млн рублей, ТСЖ «Нептун» - 2,128 млн рублей, ООО «Архангельские коммунальные системы» - 1,862 млн рублей, ТСЖ «Гагарина,43» - 1,392 млн рублей, ТСЖ «Риф» - 1,294 рублей, УК «Прогресс» - 1,026 млн рублей, ООО «СЗСК» - 1,116 млн рублей, ООО «Новый уютный дом» - 795 тысяч рублей, ООО «Архангельская управленческая компания» - 560 тысяч рублей.
В тоже же время в коммерческой дирекции «РВК-Архангельск» отмечают, что за последний год дебиторская задолженность управляющих компаний заметно снизилась. В компании это связывают с внедрением программного комплекса «РВК-Платформа». Структура начислений стала максимально прозрачной, позволяющей оперативно урегулировать разногласия с УК и ТСЖ. Но не все управляющие компании стремятся к конструктивному взаимодействию.
«На рынке ЖКХ всё еще есть управляющие компании - однодневки, созданные с целью сбора и вывода денег. Об исполнении своих обязательств перед жителями многоквартирных домов, которые они взяли на обслуживание, такие «управленцы» думают в последнюю очередь. Яркий пример - УК «Искра» или УК «Озон» - дома «меняют как перчатки», денег на их счетах нет, долги взыскать с них невозможно. Поэтому мы обращаемся к жителям города - будьте внимательнее при выборе способа управления домом и проверяйте компанию, предлагающую свои услуги, или создавайте сами ТСЖ», - рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.
На втором месте антирейтинга – теплоснабжающие компании с общей суммой долга 15,1 млн рублей. Среди них – ООО «ТЭПАК», ООО «АГТС» и ООО «АТГК».
Бюджетные организации задолжали «РВК-Архангельск» более 4 млн рублей, но, по заверению их руководства, до конца года эта дебиторская задолженность будет полностью погашена.
«Мы призываем юрлиц, имеющих долги за услуги «РВК-Архангельск», переосмыслить свое отношение к обязанностям потребителя коммунальных ресурсов. Если вы не будете своевременно оплачивать начисления и конструктивно реагировать на наши уведомления и претензионные требования по ликвидации дебиторской задолженности, то в самый неподходящий момент вы рискуете остаться без воды. Это крайняя мера, но законодательством такой метод воздействия на должников предусмотрен, и мы вправе его использовать», - подчеркнула Светлана Шадрина.
Напомним, в ноябре 2022 года дебиторская задолженность населения и юридических лиц перед «РВК-Архангельск» составила более 400 млн рублей. Это внушительные суммы, которые предприятие могло бы направить на реализацию производственной программы и приобретение современной специализированной техники.