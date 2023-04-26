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В Архангельской области появились вкусные вакансии в дорожном строительстве

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии в сфере дорожного строительства в Архангельской области и выявили, на какую зарплату могут рассчитывать соискатели, а также, какие профессии больше всего востребованы в данной отрасли. 

За последний месяц в Архангельской области открыли более 200 вакансий в сфере строительства и ремонта дорог. Спрос на специалистов данной сферы вырос на 388% по сравнению с весной прошлого года. 

Средняя предлагаемая заработная плата в Архангельской области составляет 59 000 руб. При этом 62% всех вакансий, которые были размещены местными работодателями за последний месяц в сфере дорожного строительства, предлагают зарплату выше: от 90 000 руб. и больше, а каждое четвертое предложение в области дорожного хозяйства регионе гарантирует доход от 150 000 руб. 

Лидером в рейтинге самых дорогих вакансий мая в Архангельской области стало предложение для машиниста бульдозера, зарплата – от 153 000 руб. на руки. Чтобы претендовать на должность, кандидату необходим официальный опыт работы от 3 лет, наличие удостоверения тракториста-машиниста кат. Е и опыт вахтовой работы. Специалисту предстоит работать на современных бульдозерах САТ D6 и D5, контролировать техническое состояния бульдозера, проводить ТО, взаимодействовать с механической службой организации. Данная вакансия предусматривает вахтовый метод работы. 

На втором месте – вакансия машинист гусеничного экскаватора. Среди требований – опыт работы на гусеничном экскаваторе, удостоверение "машинист экскаватора", знание техники, умение проводить техобслуживание (смазка, обход машины, контроль всех уровней ГСМ). Предлагаемая зарплата – до 190 000 руб. на руки. 

Большая часть вакансий сферы дорожного строительства в Архангельской области предусматривает вахтовый метод работы, а именно 51% (от числа всех вакансий в данной сфере за последний месяц). Работодатели ищут сотрудников и на полный рабочий день – 43% от числа опубликованных вакансий и лишь 6% будущих специалистов будут иметь смешанный график. 

Местным работодателям за последний месяц понадобилось большое количество специалистов в сфере дорожного строительства с опытом работы: требованием почти каждой второй вакансии (46%) является наличие опыта от 3 до 6 лет, 44% вакансий предусматривают опыт более 3 лет. 

25 май 10:15 | : Экономика

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