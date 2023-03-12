В Архангельской области вырос спрос на пекарей и кондитеров, но зарплаты скромные

С начала года российские работодатели из хлебопекарной отрасли разместили на hh.ru разместили более 10 000 вакансий, из них только за последний месяц более 5 000 вакансий. Прирост вакансий весной 2023 года в хлебной отрасли страны по сравнению с тем же периодом 2022 года +95%.

Лидерами рейтинга регионов с наибольшей долей вакансий и спросом на новый персонал в хлебопекарной отрасли за последний месяц стали Москва (почти 18% новых вакансий за месяц или более 900 новых рабочих мест), Петербург (11% или более 600 вакансий) и Московская область (9%).

На Северо-Западе страны у местных компаний за год спрос на пекарей и кондитеров вырос на 39%. Особую активность в поиске пекарей и кондитеров проявляют работодатели из Мурманской области (рост спроса в 4 раза за год), Карелии (рост числа вакансий в пекарной отрасли в 2 раза). Также увеличился спрос новых работников компаний из Коми (+113% новых вакансий), Архангельской области (+25%), Петербурга (+32%).

Самыми востребованными специалистами у работодателей из хлебной отрасли на данный момент являются кухонный производственный персонал (пекари и кондитеры), продавцы и кассиры, а также технологи. Причем последние, как правило, чаще других получают высокие предлагаемые зарплаты наравне с директорами магазинов.

Топ-15 профессий, наиболее востребованных в хлебной отрасли, апрель 2023, Россия:

Профессия Доля вакансий Пекарь, кондитер 12% Продавец-консультант, продавец-кассир 11% Технолог 4% Водитель 4% Упаковщик, комплектовщик 4% Торговый представитель 4% Кладовщик 3% Бухгалтер 3% Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 3% Грузчик 3% Курьер 2% Оператор производственной линии 2% Уборщица, уборщик 2% Слесарь, сантехник 2% Официант, бармен, бариста 2%

Средняя предлагаемая зарплата в хлебной отрасли страны на данный момент составляет порядка 50 000 рублей, это на 9% или 4 000 рублей больше, чем весной 2022 года. При этом средняя ожидаемая зарплата у соискателей в хлебной отрасли достигает 60 000 рублей. Сильнее всего за год зарплаты выросли в вакансиях для кондитеров. Так, на данный момент кондитер в СЗФО может заработать до 57 400 рублей, что на 6 000 рублей больше, чем весной 2022 года. Одни из самых высоких зарплат в пекарной сфере можно заработать в пекарнях Петербурга (до 69 000 рублей), Мурманской области (до 65 200 рублей), Калининградской области (до 57 400) и Коми (до 52 800 рублей).

Рыночный диапазон зарплат в пекарной отрасли, регионы СЗФО, апрель, 2023 год, в руб.:

Регион Диапазон зарплат Санкт-Петербург 51 724 - 68 966 Калининградская область 40 805 - 57 471 Вологодская область 34 483 - 47 701 Ленинградская область 50 000 - 57 471 Мурманская область 50 800 - 65 209 Новгородская область 45 977 - 51 724 Псковская область 27 500 - 32 370 Республика Карелия 33 333 - 34 483 Архангельская область 38 793 - 45 244 Республика Коми 34 475 - 53 844

Одни из самых высоких зарплат в отрасли на данный момент можно найти в таких вакансиях:

· Водитель-экспедитор со своим автомобилем, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/74383142

· Главный технолог сети пекарен, от 175 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/78684070

· Главный энергетик, от 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78593561

· Главный технолог, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78648124