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В Архангельской области вырос спрос на пекарей и кондитеров, но зарплаты скромные

С начала года российские работодатели из хлебопекарной отрасли разместили на hh.ru разместили более 10 000 вакансий, из них только за последний месяц более 5 000 вакансий. Прирост вакансий весной 2023 года в хлебной отрасли страны по сравнению с тем же периодом 2022 года +95%. 

 

Лидерами рейтинга регионов с наибольшей долей вакансий и спросом на новый персонал в хлебопекарной отрасли за последний месяц стали Москва (почти 18% новых вакансий за месяц или более 900 новых рабочих мест), Петербург (11% или более 600 вакансий) и Московская область (9%). 

На Северо-Западе страны у местных компаний за год спрос на пекарей и кондитеров вырос на 39%. Особую активность в поиске пекарей и кондитеров проявляют работодатели из Мурманской области (рост спроса в 4 раза за год), Карелии (рост числа вакансий в пекарной отрасли в 2 раза). Также увеличился спрос новых работников компаний из Коми (+113% новых вакансий), Архангельской области (+25%), Петербурга (+32%). 

 

Самыми востребованными специалистами у работодателей из хлебной отрасли на данный момент являются кухонный производственный персонал (пекари и кондитеры), продавцы и кассиры, а также технологи. Причем последние, как правило, чаще других получают высокие предлагаемые зарплаты наравне с директорами магазинов.  

 

Топ-15 профессий, наиболее востребованных в хлебной отрасли, апрель 2023, Россия: 

Профессия  

Доля вакансий

Пекарь, кондитер  

12%

Продавец-консультант, продавец-кассир  

11%

Технолог  

4%

Водитель  

4%

Упаковщик, комплектовщик  

4%

Торговый представитель  

4%

Кладовщик  

3%

Бухгалтер  

3%

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами  

3%

Грузчик  

3%

Курьер  

2%

Оператор производственной линии  

2%

Уборщица, уборщик  

2%

Слесарь, сантехник  

2%

Официант, бармен, бариста  

2%

 

Средняя предлагаемая зарплата в хлебной отрасли страны на данный момент составляет порядка 50 000 рублей, это на 9% или 4 000 рублей больше, чем весной 2022 года. При этом средняя ожидаемая зарплата у соискателей в хлебной отрасли достигает 60 000 рублей. Сильнее всего за год зарплаты выросли в вакансиях для кондитеров. Так, на данный момент кондитер в СЗФО может заработать до 57 400 рублей, что на 6 000 рублей больше, чем весной 2022 года. Одни из самых высоких зарплат в пекарной сфере можно заработать в пекарнях Петербурга (до 69 000 рублей), Мурманской области (до 65 200 рублей), Калининградской области (до 57 400) и Коми (до 52 800 рублей). 

 

Рыночный диапазон зарплат в пекарной отрасли, регионы СЗФО, апрель, 2023 год, в руб.: 

Регион 

Диапазон зарплат 

Санкт-Петербург

51 724 - 68 966

Калининградская область

40 805 - 57 471

Вологодская область

34 483 - 47 701

Ленинградская область

50 000 - 57 471

Мурманская область

50 800 - 65 209

Новгородская область

45 977 - 51 724

Псковская область

27 500 - 32 370

Республика Карелия

33 333 - 34 483

Архангельская область

38 793 - 45 244

Республика Коми

34 475 - 53 844

 

 Одни из самых высоких зарплат в отрасли на данный момент можно найти в таких вакансиях: 

·        Водитель-экспедитор со своим автомобилем, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/74383142 

·        Главный технолог сети пекарен, от 175 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/78684070

·        Главный энергетик, от 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78593561

·        Главный технолог, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78648124

 

19 апрель 08:41 | : Экономика

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