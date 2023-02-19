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Как активность в соцсетях влияет при приеме на работу

За публикации в соцсетях сегодня увольняют реже, чем в разгар ковида и массовой удаленки, а вот отказы в трудоустройстве случаются чаще. При этом 43% россиян, выкладывая фото, видео, заметки и комментарии в интернет, принимают во внимание возможный интерес работодателей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Каждый двадцатый работодатель имеет опыт увольнения сотрудников за их публикации в интернете — это вдвое меньше, чем в ковидном 2020 году. Интернет-активность работников также отслеживается реже: их посты, фотографии и видео просматривают в 18% компаний. В 6 из 10 организаций (61%) не интересуются соцсетями сотрудников.

 А вот на этапе трудоустройства отказы из-за публикаций в соцсетях случаются нередко: такой опыт есть у каждого четвертого работодателя (25%). Еще 12% рекрутеров признаются, что им пока не приходилось отказывать кандидатам в приеме на работу из-за сомнительных фото и текстов в сети, однако интернет-активность соискателей отслеживается. Впрочем, большинство работодателей не проверяет соцсети претендентов (55%).

 Многие россияне осознают влияние своих публикаций на карьеру: 43% опрошенных учитывают возможный интерес потенциальных работодателей при ведении соцсетей. Каждый четвертый выкладывает фото и делает записи без оглядки на рекрутеров: 11% все равно, 8% не думали об этом, а 5% считают маловероятным просмотр их страничек. Еще 26% не постят в интернете никакой личной информации.

 О том, какой контент они публикуют, трудоустроенные россияне задумываются чаще безработных (45% против 39% соответственно). Учитывать, что профиль в соцсети могут просматривать реальные или потенциальные работодатели, больше свойственно женщинам, чем мужчинам (45% против 40%). Молодежь до 24 лет принимает во внимание потенциальный интерес профессионального сообщества к их публикациям чаще, чем старшее поколение (47% против 40%).

(фото с https://www.gorodche.ru/news/society/166934/

06 апрель 07:35 | : Экономика

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