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Более миллиона пассажиров. Аэропорт "Архангельск" отчитался по итогам 2022 года

Каждый уходящий год оставляет за собой реализованные проекты, новые сотрудничества и памятные моменты.

 Несмотря на введённые ограничения по организации прямых рейсов на международных направлениях, а также в аэропорты юга, из Архангельска обеспечивается устойчивое авиасообщение по основным направлениям, которые востребованы как у жителей региона, так и у гостей столицы Поморья.

 Организованы прямые рейсы в Москву и Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Череповец, Сочи, Ярославль, Минеральные Воды, Сыктывкар, Мурманск и Нарьян-Мар.

 Реконструкция взлетно-посадочной полосы центрального аэропорта «Архангельск», открытие новых авиарейсов в аэропортах районных центров на востребованных населением направлениях, модернизация самих аэропортов стали ключевыми приоритетами развития региональной авиации в 2022 году.

 Поставленные задачи перед коллективом на текущий год по увеличению объемов авиаперевозок, качеству обслуживания пассажиров и обеспечению
 авиационной безопасности полётов выполняются на должном уровне.

 С начала года в аэропорту «Архангельск» обслужено более 1 000 000 пассажиров

 В 2022 году аэропорт «Архангельск» стал участником национального проекта «Производительность труда», были оптимизированы процессы для более эффективной работы службы спецтранспорта.

Аэропорт «Архангельск» стал дипломантом региональной общественной награды «Достояние Севера» в номинации «Предприятие. производственной сферы» по итогам 2022 года.

 Также за особый вклад в развитие авиационной инфраструктуры области коллектив аэропорта «Архангельск» награжден знаком отличия «За заслуги перед Архангельской областью».

 Мы очень рады таким результатам и надеемся, что Вы разделите эту радость с нами!

 Пусть новый 2023 год станет для Вас достойным стартом в самые смелые и удачные проекты, откроет перед Вами новые возможности и непокоренные вершины. А каждый шаг будет уверенным движением вперёд к своей цели.

 С Наступающим Новым Годом!

05 январь 08:45 | : Экономика

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