В Северодвинске поступили в продажу квартиры 2-й очереди ЖК «Аквилон OSTROV»

14 марта во вторник начинаются продажи квартир во 2-й очереди нового жилого комплекса «Аквилон OSTROV»*, расположенного на острове Ягры в городе корабелов. Все подробности по телефону 8(8184) 52-00-00.

Новый эко-проект класса «комфорт +» от федерального девелопера возводится на ул. Мира и представляет собой два девятиэтажных корпуса.

В настоящее время на 1-й очереди комплекса ведется устройство монолитного каркаса 2-3-го этажей. На 2-й очереди завершена разработка котлована и на 80% выполнено погружение основного объема свай фундамента.

В жилом комплексе «Аквилон Ostrov-2» спроектированы 284 квартиры с планировочными решениями от студий до евро-трехкомнатных. Высота потолков в квартирах будет не менее 2,7 метров. Все квартиры сдаются в отделке White Box, либо по выбору клиента в чистовой отделке от застройщика в одном из трёх цветовых вариантов. Кроме того, в здании предусмотрены сити-боксы – кладовые для хранения вещей.

ЖК «Аквилон Ostrov» возводится по технологии «Термо-S»: применяется монолитно-кирпичная технология строительства, с увеличенным слоем утеплителя цоколя и кровли, что минимизирует теплопотери и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. В здании устанавливаются современные инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, энергоэффективные современные лифты.

ЖК «Аквилон Ostrov» оснащается набором «умных» систем «inHOME», который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение и системой «Smart key» с бесключевым доступом в парадные и во двор, а также видеонаблюдением.

Комплексное благоустройство выполняется на закрытой дворовой территории и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха.

10 минут отделяет будущих жильцов от прибрежных прогулок вдоль моря, а также соснового бора. Чудесный вид на морскую гладь будет радовать жильцов. ЖК «Аквилон Ostrov» станет изюминкой района, воплощая в жизнь самые смелые планы о близости к природе, экологичности, безопасности с возможностью жить в ритме современного города. При этом рядом с домом есть вся необходимая деловому или семейному человеку городская инфраструктура: транспортные развязки, автобусные остановки, школы, детские сады, магазины и кафе. Кроме этого, к 2023 году планируется построить новый Ягринский мост, а значит, добраться до центра Северодвинска можно будет без пробок.

Напомним, что на открытом аукционе Группой Аквилон приобретен земельный участок площадью 1,47 га на о. Ягры. Чтобы обеспечить комплексное освоение данной территории у частного собственника также был выкуплен еще один участок площадью 19 соток. Таким образом, был сформирован единый земельный участок, на котором, в соответствии с действующей градостроительной документацией планируется возвести новое жилье общей площадью порядка 30 тыс. кв. м. Сам жилой комплекс займет не более 20% от общей площади участка, остальная территория отводится под благоустройство и озеленение, а также организацию парковочных мест, в соответствии со всеми действующими в Северодвинске градостроительными нормативами.

*Реклама. ФЗ-214. Сроки проведения акции с 14.03.2023. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Полные условия акции по тел.: 8(8182) 60-32-15. Перевод Аквилон Ostrov 2 (Аквилон Остров два) — Аквилон Остров 2. Перевод inHOME (инХОУМ) — «в доме». Перевод «White box» (Вайт Бокс) — «Белая коробка». Застройщик ООО СЗ «МИР». Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Северодвинск, ул. Мира, в районе д.5. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:112207:37; 29:28:112207:2081. Проектная декларация на сайте https://наш.дом. рф.