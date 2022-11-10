ЖК «Аквилон Ostrov» в Северодвинске подрос до второго этажа

Новый эко-проект проект Группы Аквилон класса «комфорт +» на острове Ягры расположится на ул. Мира и представляет собой два девятиэтажных корпуса.
В настоящее время на стройплощадке завершено возведение стен и перекрытий 1-го этажа корпуса №1. Строители приступили к возведению стен 2-го этажа. На корпусе №2 завершено устройство котлована, на 30% выполнено погружение свай фундамента.
В жилом комплексе «Аквилон Ostrov» спроектированы 208 квартир с планировочными решениями от студий до евро-четырехкомнатных. Высота потолков в квартирах будет не менее 2,7 метров, а на верхнем этаже благодаря концепции TOP FLAT составит 3 метра. Все квартиры сдаются в отделке White Box, либо по выбору клиента в чистовой отделке от застройщика в одном из трёх цветовых вариантов. Кроме того, в здании предусмотрены сити-боксы – кладовые для хранения вещей.
Жилой комплекс «Аквилон Ostrov» возводится по технологии «Термо-S»: применяется монолитно-кирпичная технология строительства, с увеличенным слоем утеплителя цоколя и кровли, что минимизирует теплопотери и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. В здании устанавливаются современные инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, энергоэффективные современные лифты.
ЖК «Аквилон Ostrov» оснащается набором «умных» систем «inHOME», который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение и системой «Smart key» с бесключевым доступом в парадные и во двор, а также видеонаблюдением.
Комплексное благоустройство выполняется на закрытой дворовой территории и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха.
Также в доме будет бесплатный детский клуб «Аквилон KIDS» для самых маленьких жильцов, которые передается в общую собственность владельцев квартир.
Напомним, что в 2021 году на открытом аукционе Группой Аквилон приобретен земельный участок площадью 1,47 га на о. Ягры. Участок и расположенное на нем аварийное здание школы, не используемое по назначению более 20 лет, находилось в федеральной собственности. Росимущество проводило аукционы несколько раз, а администрация Северодвинска неоднократно обращалась к собственнику с требованием перекрыть доступ в аварийное здание во избежание несчастных случаев, либо снести представляющий потенциальную угрозу объект.
Чтобы обеспечить комплексное освоение данной территории, у индивидуального предпринимателя за 21 млн рублей был выкуплен еще один участок площадью 19 соток. Таким образом, был сформирован единый земельный участок, на котором, в соответствии с действующей градостроительной документацией планируется возвести новое жилье общей площадью порядка 30 тыс. кв. м. Сам жилой комплекс займет не более 20% от общей площади участка, остальная территория отводится под благоустройство и озеленение, а также организацию парковочных мест, в соответствии со всеми действующими в Северодвинске градостроительными нормативами.
10 минут отделяет будущих жильцов от прибрежных прогулок вдоль моря, а также соснового бора. Чудесный вид на морскую гладь будет радовать жильцов. ЖК «Аквилон Ostrov» станет изюминкой района, воплощая в жизнь самые смелые планы о близости к природе, экологичности, безопасности с возможностью жить в ритме современного города. При этом рядом с домом есть вся необходимая деловому или семейному человеку городская инфраструктура: транспортные развязки, автобусные остановки, школы, детские сады, магазины и кафе. Кроме этого, к 2023 году планируется построить новый Ягринский мост, а значит, добраться до центра Северодвинска можно будет без пробок.