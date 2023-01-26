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Только 12% архангельских мужчин интенсивно ищут работу

Аналитики hh.ru выяснили, что каждый второй соискатель-мужчина в Северо-Западном ФО хочет зарабатывать до 75 000 рублей. А в топ-3 профессий, на которые претендуют мужчины вошли водитель, менеджер по продажам и программист.

С начала 2023 года мужчины Северо-Западного Федерального округа разместили или обновили на hh.ru более 70 000 резюме. В целом с начала года более 2 млн мужчин выходили на рынок труда России, просматривали вакансии и искали работу или подработку. Самыми активными на рынке труда СЗФО оказались в начале этого года мужчины Калининградской области – они разместили 24% резюме от всего объема в СЗФО. На втором месте – мужчины Ленобласти (23% резюме), на третьем – архангельские мужчины-соискатели (12%). Реже других искали работу в начале этого года мужчины из Псковской области и НАО.

В тройку лидеров-профессий, которыми интересуются мужчины СЗФО прямо сейчас входят водитель (10% или более 7 000 соискателей-мужчин искали работу в СЗФО в этой профессии), менеджер по продажам (6%) и программист (4%). Также у мужчин на Северо-Западе востребованы профессии сервисного инженера, разнорабочего, инженера, машиниста и др. 

Примечательно, что в СЗФО чаще, чем в других регионах России на рынок труда выходят мужчины, только начинающие свой карьерный путь, без опыта работы, студенты и молодые специалисты: 24% резюме. В среднем по России таких 20%. 

Мужчины из регионов СЗФО запрашивают достаточно высокую зарплату: каждый второй хочет получать до 75 000 рублей, каждый пятый запрашивает доход до 115 000, 7% - до 155 000, 3% - до 195 000 рублей. И лишь каждый четвёртый готов трудиться за 40 000 рублей в месяц. При этом местные мужчины-соискатели чаще, чем другие россияне готовы работать по вахте: 11% или каждый десятый ищет вахтовую работу (в среднем по России таких 8%).

(фото с https://www.b17.ru/article/337044/

 

22 февраль 08:41 | : Экономика

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