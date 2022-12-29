Спрос на экологов в Архангельской области вырос на 40%

Спрос на экологов на Северо-Западе страны за год вырос на 34% — это один из самых высоких показателей в России. Аналитики hh.ru, крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, какие отрасли нуждаются в экологах сейчас больше и всего и насколько выросла зарплата таких специалистов.

Географическая структура спроса на экологов свидетельствует, что наибольший спрос на данных специалистов сейчас держится у работодателей из Москвы и области, а также у компаний из Приволжского ФО и Северо-Западного ФО. В целом каждая десятая вакансия для эколога размещена именно работодателями из СЗФО. По сравнению с прошлогодними показателями спрос на экологов в СЗФО вырос на 34%.

Сильнее всего потребность на Северо-Западе, судя по приросту вакансий за год, испытывают прямо сейчас компании из Ленобласти (рост новых вакансий в сфере экологии в 6 раз за год). Не отстают в спросе на экологов компании из Архангельской области (рост спроса на 40% за год), Петербурга (+37% новых рабочих мест).

По сравнению с прошлым годом наибольший прирост вакансий для экологов зафиксирован в госорганизациях (рост числа новых вакансий в 4 раза), в сфере ЖКХ (+104% новых рабочих мест), у центров оказывающих услуги бизнесу, консалтинг и мониторинг (+100% новых вакансий), у работодателей из сферы тяжелого машиностроения (+91%), а также в сфере химического производства (+53%).

«Если судить по доле новых рабочих наиболее активно на данный момент в СЗФО размещают вакансии для экологов промышленные, производственные, строительные компании, работодатели из сферы ретейла, а также центры, оказывающие услуги бизнесу. Согласно сервису «Карта вакансий hh.ru» лидерами по числу вакансий в сфере экологии в начале 2023 года стали ЭкоТренд, Спутник, Северсталь, розничная сеть Красное & Белое, Профессиональный экологический консалтинг, Экостандарт, Водоканал ГУП СПб, Городской центр экспертиз, Полюс, Проектнефтегаз, ЮВИ СПб, СПЭК, Морской порт Санкт-Петербург, Благо, ГАРАНТ, Главстрой Санкт-Петербург, Концерн ЭСКОМ, АНО ДПО ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС, НПП Марс-Энерго.

За год у работодателей сильно вырос спрос на опытных специалистов-экологов: +167% новых вакансий с требованием стажа более 6 лет. И при этом упал спрос на новичков в профессии: -38% вакансий для начинающих экологов. Также работодатели стали чаще приглашать экологов работать по вахте: +17% новых рабочих мест. И в данном случае соискателям-экологам можно найти очень выгодное место. Так как одни из самых высоких зарплат в экологии предлагают компании из сферы производства, строительства, добычи сырья и у них же, как правило, наибольший процент вахтовых вакансий», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

За год выросли и доходы экологов. Так, в целом по стране средняя зарплата эколога выросла на 11% (с 45 000 до 50 000 рублей), максимальные зарплаты достигают 138 000 рублей. На Северо-Западе стали больше платить экологам работодатели из Петербурга (рост на 9 500 рублей за год), из Архангельской области (рост доходов на 12 000 рублей), из Ленобласти (прирост зарплат на 15 000 рублей), из Новгородской области (рост на 5 600 рублей).

Диапазон медианных зарплат экологов в регионах СЗФО, январь 2023, в руб.:

Санкт-Петербург 50 000 - 89 052 Архангельская область 37 356 - 64 414 Мурманская область 48 292 - 52 921 Вологодская область 48 276 - 57 471 Калининградская область 45 977 - 48 276 Ленинградская область 73 500 - 126 437 Псковская область 39 922 - 42 161 Новгородская область 57 471 - 97 736 Республика Коми 40 230 - 40 230 Республика Карелия 51 149 - 76 300

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере экологии, Россия: