Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Спрос на экологов в Архангельской области вырос на 40%

Спрос на экологов на Северо-Западе страны за год вырос на 34% — это один из самых высоких показателей в России. Аналитики hh.ru, крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, какие отрасли нуждаются в экологах сейчас больше и всего и насколько выросла зарплата таких специалистов.

Географическая структура спроса на экологов свидетельствует, что наибольший спрос на данных специалистов сейчас держится у работодателей из Москвы и области, а также у компаний из Приволжского ФО и Северо-Западного ФО. В целом каждая десятая вакансия для эколога размещена именно работодателями из СЗФО. По сравнению с прошлогодними показателями спрос на экологов в СЗФО вырос на 34%. 

Сильнее всего потребность на Северо-Западе, судя по приросту вакансий за год, испытывают прямо сейчас компании из Ленобласти (рост новых вакансий в сфере экологии в 6 раз за год). Не отстают в спросе на экологов компании из Архангельской области (рост спроса на 40% за год), Петербурга (+37% новых рабочих мест). 

По сравнению с прошлым годом наибольший прирост вакансий для экологов зафиксирован в госорганизациях (рост числа новых вакансий в 4 раза), в сфере ЖКХ (+104% новых рабочих мест), у центров оказывающих услуги бизнесу, консалтинг и мониторинг (+100% новых вакансий), у работодателей из сферы тяжелого машиностроения (+91%), а также в сфере химического производства (+53%).

«Если судить по доле новых рабочих наиболее активно на данный момент в СЗФО размещают вакансии для экологов промышленные, производственные, строительные компании, работодатели из сферы ретейла, а также центры, оказывающие услуги бизнесу. Согласно сервису «Карта вакансий hh.ru» лидерами по числу вакансий в сфере экологии в начале 2023 года стали ЭкоТренд, Спутник, Северсталь, розничная сеть Красное & Белое, Профессиональный экологический консалтинг, Экостандарт, Водоканал ГУП СПб, Городской центр экспертиз, Полюс, Проектнефтегаз, ЮВИ СПб, СПЭК, Морской порт Санкт-Петербург, Благо, ГАРАНТ, Главстрой Санкт-Петербург, Концерн ЭСКОМ, АНО ДПО ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС, НПП Марс-Энерго.

За год у работодателей сильно вырос спрос на опытных специалистов-экологов: +167% новых вакансий с требованием стажа более 6 лет. И при этом упал спрос на новичков в профессии: -38% вакансий для начинающих экологов. Также работодатели стали чаще приглашать экологов работать по вахте: +17% новых рабочих мест. И в данном случае соискателям-экологам можно найти очень выгодное место. Так как одни из самых высоких зарплат в экологии предлагают компании из сферы производства, строительства, добычи сырья и у них же, как правило, наибольший процент вахтовых вакансий», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

За год выросли и доходы экологов. Так, в целом по стране средняя зарплата эколога выросла на 11% (с 45 000 до 50 000 рублей), максимальные зарплаты достигают 138 000 рублей.  На Северо-Западе стали больше платить экологам работодатели из Петербурга (рост на 9 500 рублей за год), из Архангельской области (рост доходов на 12 000 рублей), из Ленобласти (прирост зарплат на 15 000 рублей), из Новгородской области (рост на 5 600 рублей). 

Диапазон медианных зарплат экологов в регионах СЗФО, январь 2023, в руб.:

Санкт-Петербург

50 000 - 89 052

Архангельская область

37 356 - 64 414

Мурманская область

48 292 - 52 921

Вологодская область

48 276 - 57 471

Калининградская область

45 977 - 48 276

Ленинградская область

73 500 - 126 437

Псковская область

39 922 - 42 161

Новгородская область

57 471 - 97 736

Республика Коми

40 230 - 40 230

Республика Карелия

51 149 - 76 300

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере экологии, Россия: 

04 февраль 09:19 | : Экономика

Главные новости


Мнение депутата: Транспортная реформа Архангельска уперлась в кадровый вопрос
«Я стараюсь понять ментальность северодвинцев». Разговор с главой особого города

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (52)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20