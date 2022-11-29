Самые востребованные профессии в Архангельской области

Служба исследований hh.ru проанализировала рынок труда и выяснила, в каких профессиональных сферах есть наибольший спрос на работников, а также какие зарплаты готовы платить компании ценным кадрам.
Анализ рынка труда Архангельской области показывает, что наибольшую потребность в новых работниках испытывают на данный момент работодатели из сферы «Инсталляция и сервис» – здесь размещено на 18,5% больше новых вакансий, чем месяц назад. Чаще всего компании из «Инсталляции и сервиса» ищут сервисных инженеров. Средняя зарплата, которую может заработать архангелогородец, трудясь в данной сфере в Архангельской области, на данный момент 54 700 рублей. По сравнению с прошлым годом доход таких работников вырос в среднем на 8% или 4 100 рублей. При этом максимальные зарплаты в сфере «Инсталляция и сервис» в Архангельской области могут доходить до 90 000 рублей, 95 000 рублей или до 75 000 рублей.
Также из-за повышенного спроса у работодателей достаточно легко найти работу в ИТ-сфере (+3,7% новых рабочих мест за месяц). Наиболее востребованы у местных компаний в данном случае инженеры, системные администраторы, специалисты поддержки пользователей и программисты. Средняя зарплата для таких специалистов доходит до 50 000 рублей, по сравнению с прошлым годом доход почти не изменился. При этом одни из самых высоких зарплат в сфере безопасности можно найти для инженеров и программистов.
На третьем месте по спросу на новых работников в Архангельской области – юридическая сфера (+2,4% новых вакансий за месяц). Средний доход в юридической сфере в Архангельской области сейчас равен 43 100 рублей, что на 4% меньше, чем годом ранее. Самые высокие зарплаты в юридической сфере могут получить юрисконсульты (от 50 000 до 100 000 рублей).
«Кроме активизации работодателей в ряде сфер, мы также видим, что компании проявляют максимальный интерес к молодым специалистам. В данном случае в среднем по СЗФО у компаний за месяц выросло число предложений с работой для студентов и начинающих спецов на 2,2%, а если сравнивать с прошлогодними показателями, то спрос ещё более яркий +34%. В Архангельской области ситуация аналогичная: + 2,5% новых рабочих мест для студентов за месяц, а также +12% в годовом выражении.
Недавний масштабный опрос hh.ru среди работодателей показывает, что более половины работодателей (57%) планируют увеличение численности персонала в их компаниях в 2023 году. Причем как правило, это касается небольших и средних компаний. В 27% не ожидают изменений, а в 16% предполагают, что будут сокращения штата», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.