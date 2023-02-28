«РВК-Архангельск» просит горожан сообщать о случаях слива стоков в канализацию

«РВК-Архангельск» напоминает - несанкционированный слив в канализационную сеть жидких бытовых отходов (ЖБО) приводит к засорам, изливу стоков на поверхность и нарушениям работы городской системы водоотведения. Кроме того, после сброса ЖБО возчик спешит скрыться с места «преступления», оставляя колодец открытым, что, в свою очередь, может стать причиной несчастного случая.

«Нарушители сбрасывают в колодцы водоканала не только ЖБО, но и нефтесодержащие жидкости, которые наносят вред всей системе водоотведения. Агрессивный состав таких стоков негативно воздействуют на трубопроводы, ускоряя их разрушение. Инспекция водных ресурсов предприятия периодические выявляет места несанкционированного слива. Мы намерены поставить заслон «серым» возчикам и призываем неравнодушных горожан помочь нам в этом», - рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск Светлана Шадрина.

В водоканале также сообщили, что в феврале инспекцией водных ресурсов «РВК-Архангельск» с поличным был пойман нарушитель, илосос которого сливал в канализационный колодец водоканала в Маймаксанском округе стоки, откачанные по заявке жителя. Как правило, такие машины, зарегистрированы не на юридические лица, а на частников, что осложняет поиск адреса для уведомления о нарушении.

«Для приема нецентрализованных стоков существуют специальные сливные станции, на которых организован технологический процесс очистки и учет поступивших стоков. Таких официальных точек слива у нас три – Соломбальская районная КНС на ул. Усть-Двинской, 9, КНС Левого берега на ул. Дежневцев, 13 и Центральная канализационная насосная станция на ул. Нагорной,11. В настоящее время на ЦНКС ведутся работы по реконструкции, поэтому стоки ассенизаторские машины могут доставлять на две другие станции из перечисленных», - отметил начальник цеха станций перекачки «РВК-Архангельск» Вячеслав Насекин.

При заказе услуги по откачке и вывозу стоков, жителям города рекомендуется уточнять у возчиков наличие договора с водоканалом. Ведь только в этом случае стоки попадут на очистные сооружения, а не будут слиты в ближайший водоем или лесопарковую зону, нанося урон экологии города.

«Мы обращаемся к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: прежде чем заключать договоры с сомнительными возчиками, убедитесь в том, что у них есть договор с «РВК-Архангельск», а еще лучше – свяжитесь с нашими специалистами. Отмечу, что для тех, кто с нами работает по договору, предусмотрены специальные ценовые условия. А самое главное – все легально и без вреда природе», - подчеркнула Светлана Шадрина.

Уважаемые архангелогородцы, если вы увидите, что ассенизаторские машины без логотипа «РВК-Архангельск» осуществляют слив ЖБО в колодец, водоем или на землю – не оставайтесь равнодушными, сфотографируйте машину на телефон и отправьте с указанием адреса на номер WhatsApp +7-818-261-00-00. При наличии фото с видимым изображением госномера, марки ассенизаторской машины и шланга в канализационном колодце, вероятность установления нарушителя гораздо выше.

Неуважаемые серые возчики, напоминаем, что ответственность за слив нецентрализованных стоков предусмотрена Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776. Нарушение этих правил влечет взыскание сумм от 20 тысяч рублей и выше за каждый случай.