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РВК-Архангельск предупреждает: не оплатишь за водицу – не уедешь за границу

Дебиторская задолженность горожан за услуги водоснабжения и водоотведения составила 353 млн рублей. На сегодняшний день 7420 лицевых счетов абонентов «РВК-Архангельск» имеют долги свыше 10 тысяч рублей.

Отметим, что за долг в 10 тысяч рублей и более при вынесенном судебном решении гражданину может быть ограничен выезд за пределы России.

«Обращение в суд — это крайняя мера. Мы прибегаем к ней в тех случаях, когда все остальные «мирные» методы воздействия на должников уже исчерпаны. Перед подачей иска каждый потребитель услуг был неоднократно предупрежден о последствиях неплатежей, в том числе и о том, что суд может наложить ограничение на выезд за пределы нашей страны. Сегодня почти 7500 семей рискуют попасть в черный список и прямо в аэропорту узнать, что их отпуск сорван», — отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Коммерческая дирекция архангельского водоканала напоминает, что каждый житель столицы Поморья, у которого возникли объективные причины накопления задолженности, может обратиться в «РВК-Архангельск» с заявлением о предоставлении рассрочки. В этом случае будет подготовлен персональный график платежей с учетом возможностей абонента.

Напомним, что неплатежи за водоснабжение негативно влияют на деятельность предприятия и не позволяют в полной мере реализовывать планы по модернизации коммунальных сетей и объектов. «РВК-Архангельск» призывает горожан погасить имеющуюся задолженность любым удобным способом.

Оплатить услуги водоканала можно дистанционно, используя цифровые сервисы:

- приложение РВК. Услуги в App Store или Google Play;

- личный кабинет на сайте водоканала;

- без регистрации в разделе Абоненты — «Оплатить» на сайте «РВК-Архангельск».

31 август 13:32 | : Экономика

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