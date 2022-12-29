Дмитрий Морев: «На ремонте АГКЦ работают настоящие профессионалы»

В ходе капремонта фойе Архангельского городского культурного центра было обнаружено панно времён советского искусства плакатного образца. По инициативе главы Архангельска Дмитрия Морева было принято решение сохранить роспись.

- Не только театр начинается с вешалки, культурный центр – тоже. В АГКЦ сейчас завершается капремонт зоны гардероба, арт- холла и хореографического зала на первом этаже, санузлов на нулевом. Большая удача, что сохранилось художественное панно советской эпохи. Его реставрация уже на финишной прямой – работают профессионалы! – сообщил Дмитрий Морев после рабочей поездки в культурный центр.

Директор АГКЦ Ольга Абакшина подтвердила, что для оформления обновленного холла уже заказана мягкая мебель, а для сцены – световое и звуковое оборудование. Они поступят в течение месяца, но уже 5 февраля центральные двери АГКЦ вновь откроются. После установки необходимого оборудования арт-холл будет использоваться для проведения мероприятий, начнут работать кофе-точка и буфет.

Создание современных условий – одна из задач нацпроекта «Культура».