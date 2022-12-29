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В Архангельской области вырос спрос на профессиональных строителей

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в сфере «Строительство, недвижимость» и выяснили, что спрос на новых специалистов в этой области в Архангельской области за год вырос на 17%. 

Только за последний месяц девелоперам и агентствам по продаже Архангельской области и покупке недвижимости понадобилось более 500 новых специалистов. Что на 17% больше прошлогодних показателей. Важно, что и соискатели-архангелогородцы, претендующие на работу в сфере строительства и недвижимости, также активизировались и разместили на 24% больше резюме, чем в 2022 году. 

Между тем уровень конкуренции среди местных строителей низкий – на одно рабочее место в среднем претендует 1 человек, что кратно ниже нормы по рынку труда (5-6 человек на вакансию). Особенно серьезный кадровый дефицит работодатели из строительной отрасли испытывают относительно представителей рабочих строительных специальностей (сантехников, монтажников, плиточников, электриков, наладчиков, водителей спецтехники, крановщиков). 

Важным итогом 2022 года стал один из самых быстрых приростов числа вакансий на протяжение года в сфере установки и сервисного обслуживания оборудования (+60% среднегодовой показатель прироста), в области строительства и продажи\покупки недвижимости (+49%), в сфере добычи сырья (+33%), а также в области рабочего персонала (+25%). Из перечисленных сфер наименее вероятно сохранение аналогичных темпов прироста спроса на персонал в добыче сырья. При этом спрос на специалистов по установке и сервисному обслуживанию оборудования продолжит расти в 2023 году в условиях ограничений поставок, увеличения сроков эксплуатации и нагрузки на текущие производственные мощности. 

«Что касается окладов сотрудников в 2023 году, в 41% компаний их намерены увеличить, в 46% – оставить без изменений, и только в 3% – уменьшить. Еще 10% работодателей пока не определились. Между тем уже сейчас средняя зарплата в строительном секторе Архангельской области достигает 53 000 рублей, что на 9% выше средней зарплаты в области. Соискатели при этом запрашивают жалование немного выше – почти 55 000 рублей. В ретроспективе зарплаты у строителей Архангельской области за два года сократились на 12 300 рублей, а запросы строителей увеличились: +3 400 рублей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

26 январь 08:13 | : Экономика

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