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В новогодние праздники "ЭкоИнтегратор" отработал без сбоев

С 31 декабря по 8 января в Архангельской области не было проблем с вывозом отходов – все мусоровозы выходили на линии, а бригады были полностью укомплектованы.

– В праздники мы усилили работу: в Архангельске расставили дополнительные контейнеры для избежания перенакопления, в агломерации дополнительно запустили 5 единиц техники, в числе которых те, которые справились с большим объемом крупногабаритных отходов, – отметил Валерий Шушков, генеральный директор «ЭкоИнтегратор», – Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, все экипажи мусоровозов в регионе были укомплектованы, а водители и ассистенты справлялись с вывозом отходов даже там, где были явные проблемы: например, неубранный снег. По статистике обращений водителей мусоровозов перевозчиков регионального оператора, самая частая проблема для вывоза отходов – парковка частного транспорта у контейнерных площадок. Все дело в том, что в Архангельской области ответственность за это до сих пор не предусмотрена.
 
 По данным Центра управления регионом Архангельской области, за новогодние праздники в отношении работы регионального оператора поступило 52 инцидента, почти все из которых носили консультативный характер: потребители задавали вопросы о тарифах и предоставляли данные для последующего перерасчета.

Напоминаем, если у вас есть вопросы к региональному оператору, в том числе по невывозу отходов, вы можете обратиться в колл-центр, который принимает обращения ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерывов: 88007008191, +78182637002, а для письменных обращений (WhatsApp): +79657347004.

10 январь 08:06 | : Экономика

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