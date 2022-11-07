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"ЭкоИнтегратор" контролирует качество вывоза мусора в Архангельске

Региональным оператором ТКО было принято решение о добавлении баков для ТКО на контейнерные площадки в Архангельске – благодаря ежедневному контролю диспетчеров перевозчиков регионального оператора там было выявлено перенакопление.

 Расстановка дополнительных контейнеров позволит избежать перенакопления из-за ускоренного образования отходов, которых в новогодние праздники традиционно становится больше – люди обычно проводят эти зимние дни дома, а значит, больше готовят и едят в квартирах, тем самым образуя больше отходов. К тому же, в привычке у многих людей «расхламляться» в эти дни — то есть наводить дома порядок и выкидывать ненужное.

 Напоминаем, что если у вас есть вопросы к региональному оператору, в том числе по невывозу отходов, вы можете обратиться в колл-центр, который принимает обращения ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерывов: 88007008191, +78182637002, а для письменных обращений (WhatsApp): +79657347004.

04 январь 08:09 | : Экономика

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