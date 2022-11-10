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Завалов не будет. ЭкоИнтегратор готовится к новогодним праздникам

С 31 декабря по 9 января на контейнерных площадках Архангельской области каждый год образовывается много отходов – люди отдыхают, открывают подарки (в том числе крупногабаритные) и выбрасывают остатки блюд с новогоднего стола. Такие ситуации, разумеется, происходят не только в Поморье: возросшие в новогодние праздники объёмы мусора участники рынка перевозчиков всегда называют закономерными и ожидаемыми, в это время традиционно генерируется больше всего ТКО. По этим причинам ежедневный вывоз отходов незаметен ввиду того, что контейнер может наполниться за час.

 Немаловажную роль в вывозе отходов в новогодние праздники играют подъездные пути к контейнерной площадке – здесь необходима поддержка работы регионального оператора со стороны хозяйствующих субъектов в части своевременной уборки снега и содержания контейнерных площадок:

- если контейнерная площадка не оборудована, то контейнеры в случае перепадов температур могут вмерзнуть в землю.
- если выпало много снега, и управляющие компании не могут обеспечить его уборку, то бригада мусоровоза не сможет осуществить вывоз.

 В связи с этим ЭкоИнтегратор направил официальное письмо всем главам муниципальных образований Архангельской области, в котором напомнил о важности контроля за содержанием контейнерных площадок.

 Также одними из самых частых проблем вывоза отходов являются частные автомобили, которые преграждают путь мусоровоза к контейнерной площадке. Для граждан это препятствие иногда неочевидно – «машины стоят не вплотную, бак можно прокатить между ними, он же на колесах». К сожалению, то, что баки на колесах, здесь может сыграть злую шутку ввиду того, что полный бак мусора очень тяжелый и может «вильнуть», тем самым повредив рядом стоящие автомобили – водители мусоровозов осознают ответственность за порчу частной собственности.

 Напомним, что у регионального оператора работает горячая линия, где могут принять в работу информацию о невывозе ТКО – 8 800 700 81 91 с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных

13 декабрь 16:31 | : Экономика

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