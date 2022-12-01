"ЭкоИнтегратор" открыт для контактов с гражданами и общественными организациями

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Состоялось очередное заседание общественного совета при ЭкоИнтеграторе.

 На этой неделе прошло заседание общественного совета при региональном операторе по обращению с ТКО в Архангельской области. В заседании приняли участие 17 человек, среди которых были представители министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, администраций муниципальных образований региона и Общероссийского общественного движения «Общероссийский народный фронт» в Архангельской области, депутаты, экоактивисты и генеральный директор ЭкоИнтегратора.

 В ходе обсуждения под председательством Кирилла Алескерова, председателя общественного совета и заместителя председателя Городского Совета депутатов Новодвинска, было принято Положение о деятельности общественного совета, выслушаны вопросы и предложения от участников встречи. Валерий Шушков, генеральный директор ЭкоИнтегратора, рассказал об итогах работы регионального оператора в 2022 году.

 До конца января в адрес регионального оператора должны поступить предложения о месте и времени проведения выездных заседаний общественного совета для составления плана-графика выездов на 2023 год, информация об имеющейся проблематике в сфере обращения с ТКО и предложения по проведению эколого-просветительских мероприятий в районах Архангельской области.

30 декабрь 14:40 | : Экономика

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