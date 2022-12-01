В Архангельске сгорели два контейнера ТКО. Как этого избежать

Инцидент произошел на контейнерной площадке по улице Кольская, 17.
Возгорание в контейнерах для ТКО может привести к пожару не только на контейнерной площадке. Уважаемые жители, используйте контейнеры по назначению! Не создавайте опасных ситуаций для себя и окружающих!
«ЭкоИнтегратор» предупреждает население:
НЕ выкидывайте горящие предметы.
НЕ бросайте в контейнеры непотушенные сигареты.
НЕ выбрасывайте опасные и легковоспламеняющиеся предметы.
По итогам происшествия направлено заявление в полицию