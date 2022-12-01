Генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев: «2022-ой год завершили достойно, с оптимизмом смотрим в 2023-й!»

До Нового года осталось меньше недели, а это значит, что пора подводить итоги года уходящего, 2022-го. Каким он был для водопроводно-канализационного хозяйства Архангельска? Какими достижениями может похвастаться сфера ЖКХ в минувшем году? На эти и другие вопросы мы поговорили с генеральным директором компании «РВК-Архангельск» Андреем Поташевым.
- Андрей Петрович, давайте начнем с актуального вопроса — 2022-ой год по традиции последних лет был непростым: спецоперация, рост цен на материалы и оборудование, уход с рынка крупных игроков, в том числе и в вашем сегменте. Как предприятие справилось с новыми вызовами?
- Я считаю, справились достойно! Не побоюсь высоких оценок и говорю это от чистого сердца. Мы продолжили реализацию намеченных планов, несмотря на рост закупочных цен на оборудование и комплектующие материалы. Мы смогли вовремя перестроиться и войти в мир новых реалий, имея за плечами стратегический запас труб, ГСМ, запчастей и реагентов, необходимых в ежедневной работе, а также подтвержденные договоры на поставку необходимых материалов до конца года. Был своевременно сформирован и аварийный запас — все, что нужно для работы аварийно-ремонтных бригад водоканала в течение года. Поэтому мы отработали год чётко, без сбоев, не «свернули» ни один проект и продолжаем реализацию наших намеченных планов в рамках инвестиционной и производственной программ.
- Давайте перейдём к конкретике. В наших предыдущих интервью «красной нитью» прослеживалась тенденция на подачу потребителям «стабильного и качественного водоснабжения». Каких достижений удалось добиться в этом направлении.
- В этом году мы реализовали ряд проектов по повышению качества водоснабжения и повышению давления в распределительной сети в ряде округов Архангельска и не только. Прежде всего, мы завершили переходящий с 2021 года объект строительства нового трубопровода системы централизованного водоснабжения диаметром 500 мм вдоль Талажского шоссе. Он соединил центральные очистные сооружения воды с Северным округом, а также посёлком Талаги и микрорайоном аэропорта «Архангельск». Работы проводились методом горизонтально направленного бурения. Длина нового трубопровода составила 3,5 тысячи метров. Все плановые испытания прошли успешно, и сегодня более 30 тысяч наших абонентов обеспечены стабильным водоснабжение круглые сутки.
Кроме этого, мы проложили новые трубы под руслом реки Соломбалка, повысив качество водоснабжения жителей Кемского посёлка. Две ветки диаметром 160 мм позволят бесперебойно отработать осенне-зимний период 2022-2023 и уйти от той проблемы с перемерзанием водовода, которая наблюдалась прошлой зимой. При этом вторая артерия служит дублером при проведении обслуживания и неотложных работ на основном трубопроводе.
Также мы успешно реализовали проект в посёлке Уйма Приморского района по прокладке нового водовода через реку Юрос. Работы проводились под контролем Правительства Архангельской области. В течение двух суток наши бригады пробурили участок грунта под рекой и смонтировали новый дюкерный переход диаметром 250 мм, соединив его с действующим водопроводом. Таким образом, была восстановлена целостность подачи водоснабжения жителям жилых домов посёлка и социальным объектам.
- Кроме водоснабжения, предприятие «Росводоканал Архангельск» обеспечивает горожан услугой водоотведения, или, если говорить, проще обслуживает хозфекальную канализацию. Что было сделано в этой области жилищно-коммунального хозяйства столицы Поморья?
- «Сердце» канализационного хозяйства Архангельска — это Центральные очистные сооружения канализации (ЦОСК), которые расположены в Северном округе. Этот большой и важный промышленный объект обслуживает и принимает сточные воды из всех округов областного центра, в том числе и с Левобережья. Поэтому его реконструкции, модернизации, повышению надежности работы его агрегатов мы уделяем первостепенное внимание. Ведь от этого зависит экологическая безопасность всего региона! По концессионному соглашению с Правительством области и администрацией города Архангельска мы начали обслуживать ЦОСК с лета 2021 года. Скажу сразу, состояние очистных сооружений канализации перед передачей в концессию «РВК-Архангельск» оценивалось как критическое, последние ремонтные работы проводились более 10 лет назад, а капитально не обновлялись более 30 лет. Поэтому было принято техническое решение – начать работы по реконструкции третьего вторичного отстойника в максимально короткие сроки, параллельно занимаясь проектированием всего комплекса ЦОСК, ведь его необходимо привести в порядок и полностью реконструировать под современные промышленные и экологические требования законодательства. В эксплуатацию третий вторичный отстойник был введен в декабре 2021 года, в это время уже в шли проектные работы по первичному отстойнику. В настоящее время очередной стратегически важный объект - реконструированный первичный отстойник занял свое место в технологической цепочке по очистке сточных вод, поступающих на ЦОСК со всего Архангельска. Можно сказать, что предпроектный этап работ выполнен. Он позволит нам стабильно работать по очистке стоков в круглогодичном режиме, и параллельно мы будем вести работы по обновлению остальных объектов очистных сооружений. В настоящее время бОльшая часть инженерных изысканий по комплексному проекту модернизации и реконструкции ЦОСК завершены. Одновременно согласовываются технические решения. В 2024 году мы будем готовы приступить к строительно-монтажным работам. В итоге всех мероприятий мы получим современный полный цикл очистки стоков на ЦОСК – это 4 первичных и 5 вторичных отстойников, новые аэротенки и другие инженерные сооружения. Добавлю, что мероприятия инвестпрограммы по реконструкции ЦОСК составлены исходя из фактической ситуации относительно уровня воздействия на окружающую среду, существующих и потенциальных рисков хозяйственной деятельности. Технические мероприятия направлены на достижения целевых показателей качества, надежности, энергоэффективности, очистки сточных вод до нормативных требований, а также на создание комплекса возобновляемой энергетики.
Это наш самый глобальный проект в системе водоотведения. Теперь давайте перейдем к менее масштабным, но от этого не менее важным работам в районах города. В этом году мы завершили реконструкцию напорного канализационного коллектора от улицы Ленина вдоль Окружного шоссе. Синхронизировав свои работы с дорожниками, которые занимались строительством новой федеральной трассы от Краснофлотского моста до аэропорта «Талаги», мы за два года переложили 8-километровый участок канализации диаметром от 600 до 1200 мм. Значимость этих работ трудно переоценить. Ведь по этому трубопроводу все стоки с Левого берега и посёлка третьего лесозавода поступают на ЦОСК, поэтому особенно важно было не допустить утечек и повреждений. Сейчас все работы завершены, свои обязательства мы выполнили.
Ну и еще на одном объекте хочу остановиться — мы обновили важный участок канализационного коллектора в Маймаксе. Под рекой Долгая Щель на глубине 6 метров методом ГНБ проложен новый дюкер — трубопровод диаметром 250 мм. Теперь все стоки из посёлка Экономия идут под рекой, а не параллельно мосту, как было раньше. Старые ржавые трубы, которые портили окружающий вид, были демонтированы и ушли в прошлое.
- Да, достижений в уходящем году у «Росводоканал Архангельск» хватает. Не могу не спросить о планах на Новый, 2023 год?
- В Новом 2023 году мы продолжим строительство кольцевого водовода диаметром 500 мм. Он призван выступить дублирующей артерией нашему центральному водопроводу д-1000 мм, который впоследствии также планируем вывести в ремонт методом «санации». Ну это планы последующих лет, не будем забегать вперед. Также мы проведем обновление сетей в самом протяженном по территории — Маймаксанском округе, чтобы повысить надежность воды в дома маймаксанцев. Продолжим работы по замене устаревших узлов и агрегатов на наших крупных объектах — ЦОСК, ЦНКС и ЦОСВ. Ну и повседневная работа также будет в центре внимания: это обновление и замена сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах города, не только в центре, но и на окраинах, модернизация водонасосных и канализационных станций, ремонт и замена крышек колодцев, ревизия пожарных гидрантов и так далее. В общем, работы предстоит много, и мы к ней готовы.
- Ну и несколько слов нашим читателям как напутствие на свершения в Новом, 2023 году…
Я желаю, чтобы в наступающем 2023-м году нам всем сопутствовала удача! Чтобы свершались самые заветные мечты, и сбылись самые несбыточные желания! Чтобы в наших квартирах всегда было тепло и уютно, рядом были дорогие и близкие люди, а в душе царили любовь и умиротворение! С Новым годом вас, дорогие архангелогородцы! Всё у нас будет хорошо!
Константин Рудаков