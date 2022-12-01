Россияне выбрали себе профессиональные цели в 2023 году

Работающие чаще, чем в прошлом году, ставят себе цель повысить уровень дохода и вырасти по карьерной лестнице. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Главными профессиональными целями на 2023 год россияне чаще всего называли повышение своего дохода и карьерный рост: об этом сообщили по 15% опрошенных. Еще 14% хотят пройти обучение — например, закончить курсы повышения квалификации, освоить новые методики или технологии. Повысить профессионализм видят своей главной задачей на будущий рабочий год 9% россиян, открыть или расширить бизнес — 3%, освоить новые обязанности — 2%. 1% намерен закончить проект. О других профессиональных целях рассказали 6% опрошенных: упоминалось изучение законодательства по своей специальности, написание диссертации, налаживание отношений в новом коллективе и проч.
Вопреки карьерным рекомендациям, не ставят себе четких рабочих задач на 2023 год 28% россиян.
Мужчины более прямолинейны в обозначении профессиональных целей: «Хочу больше денег!» Женщины хитрее: хотят, в принципе, того же, но своими главными задачами называют карьерный рост и повышение профессионализма.
За год увеличилось число россиян, ставящих себе целью повышение дохода, профессионализма и карьерный рост. Реже стали задумываться о повышении квалификации, завершении проектов и освоении новых обязанностей. В этом году работающие практически перестали ставить себе такие задачи, как переход на удаленку и изучение иностранного языка.