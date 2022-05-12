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В Архангельской области стала расти зарплата у медицинских работников

В Архангельской области средняя предлагаемая зарплата специалистов медицинской сферы увеличилась на 4 000 руб по сравнению с августом прошлого года и на данный момент составляет 51 000.

Количество вакансий в медицинской сфере региона по сравнению с августом прошлого года увеличилось на 6% и на данный момент составляет почти 600 рабочих предложений. Наибольшее количество вакансий для медиков размещено в Архангельске (58% вакансий от общего числа), Северодвинске (9%) и Котласе (5% вакансий).

В основном работодатели ищут лечащих врачей (62% вакансий), специалистов клинических исследований, врачей-экспертов (по 56%), а также младший и средний персонал (16%).

Среди условий компании указывают полный рабочий день (86%), лишь в 14% вакансий можно встретить сменный график работы. Соискатели же в 33% резюме указывают, что хотят работать посменно. На полный рабочий день согласны 87% соискателей.

Вакансии в сфере медицины, Архангельская область:

02 сентябрь 07:43 | : Экономика

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