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В Архангельской области идет подъем в сфере гостеприимства. Актуальные вакансии

В Архангельской области количество вакансий в сфере гостеприимства увеличилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сейчас составляет почти 700 рабочих предложений. 

На данный момент работодатели активнее всего ищут поваров, работников кухни (по 35% вакансий от общего числа), шеф-поваров (33%), официантов (14%), а также специалистов по размещению гостей (5% вакансий).

Соискатели же в свою очередь наиболее часто размещают резюме на следующие позиции: официант, администратор, повар, менеджер по туризму, хостес, менеджер ресторана.

Стоит отметить, что средняя предлагаемая зарплата в сфере гостеприимства составляет 45 000₽. Соискатели, ищущие работу в данной сфере, ожидают доход не ниже 30 000₽.

При этом по ряду востребованных профессий в данной сфере предлагаемая зарплата может быть выше, например, шеф-поварам в Архангельской области готовы платить 77 500₽, а специалистам, занимающим управляющие должности в сфере гостеприимства, 62 500₽.  

Вакансии в сфере гостеприимства, Архангельская область:

 

 

01 сентябрь 09:21 | : Экономика

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