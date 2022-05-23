На рынке труда Архангельской области повышенный интерес к строителям

В Архангельской области количество вакансий в сфере строительства увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на данный момент составляет более 650 новых вакансий.
К наиболее востребованным специалистам в Архангельской области в сфере строительства относятся машинист, слесарь, сварщик, инженер, разнорабочий, монтажник, а также электромонтажник.
В основном вакансии в сфере строительства можно встретить в компаниях региона из следующих отраслей: «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (26% вакансий), «Энергетика», «Лесная промышленность, деревообработка», а также «Металлургия, металлообработка» (по 6%).
Чаще всего вакансии в сфере строительства открываются в Архангельске (70% вакансий), Северодвинске (15%) и в Новодвинске (4%).
Средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области специалистам строительной сферы составляет почти 54 000₽, что выше средней предлагаемой зарплаты в Архангельской области примерно на 5 500₽. Интересно, что средняя ожидаемая зарплата соискателей в сфере строительства немного выше и составляет 55 000₽. При этом за два года запросы строителей из Архангельской области выросли на 2% или на 1 000₽. Работодатели же в свою очередь за два года в сфере строительства снизили зарплату на 9% или 5 000₽.
Вакансии для специалистов строительной сферы, Архангельская область: