"РВК-Архангельск" имеет право отключать своих должников от водоснабжения

«РВК-Архангельск» напоминает своим абонентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о необходимости своевременной и полной оплаты коммунальных услуг, а также о том, что Законом «О водоснабжении и водоотведении» предусмотрено временное прекращение холодного водоснабжения за задолженность по оплате услуг водоснабжения и водоотведения за два и более периода.
По состоянию на 1 августа юрлица задолжали «РВК-Архангельск» 62 млн рублей. При этом просроченная задолженность составляет 40 млн рублей – часть из них копится годами. Эти суммы сопоставимы с покупкой 22,8 км современных пластиковых труб диаметром 200 мм, или 3,6 км полимерной трубы диаметром 500 мм. Кстати, именно столько – 3,6 км нового водовода диаметром 500 мм проложено на Талажском шоссе к ВНС-91, чтобы жители Северного округа, аэропорта и поселка Талаги бесперебойно получали чистую воду.
«Мы не можем отключать некоторых должников от услуги водоснабжения, поскольку схема технологического присоединения, доставшаяся нам от МУП «Водоканал», была сделана так, что труба проходит через помещения других абонентов в многоквартирном доме. В ближайшие дни подлежат отключению 29 абонентов. Мы намерены воспользоваться своим законным правом и надеемся, что это повлияет на ответственность юридических лиц, которые считают нормой потребление ресурса без оплаты», - рассказал руководитель группы дебиторской задолженности «РВК-Архангельск» Дмитрий Громницкий.
Перед процедурой ограничения каждый из абонентов-должников был неоднократно предупрежден. Кроме того, рассылались уведомления в органы местного самоуправления и территориальные федеральные органы исполнительной власти, отвечающие за санитарно-эпидемиологический надзор.
В случае, если в течение 10-ти дней после направления уведомления абонент не оплатил долг и не обратился в ресурсоснабжающую организацию для подписания соглашения о рассрочке, то поставщик ресурса направляет инспектора на объект для отключения. После ограничения услуги её возобновление возможно только после полного погашения задолженности. Помимо этого, абоненту придется возместить расходы, связанные с отключением и возобновлением услуги.
Важно отметить, что только за последние две недели после получения уведомления об отключении водоснабжения 50 юрлиц погасили просроченную задолженность в размере 838,6 тысяч рублей.
«На сегодняшний день в отношении 247 юрлиц получены судебные решения и исполнительные листы на сумму более 39 млн рублей. Мы приглашаем юрлиц и индивидуальных предпринимателей в наш в офис на улице Касаткиной, 9, чтобы сверить начисления. Если предприниматели обоснуют неблагоприятные факторы ведения бизнеса, повлиявшие на возникновение долга, то мы готовы пойти им навстречу и предоставить рассрочку. При этом наши специалисты рассматривают каждый случай индивидуально и ориентированы на подбор взаимовыгодного варианта реструктуризации задолженности», - отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.