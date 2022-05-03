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В Архангельской области растет число желающих подзаработать на стороне

Количество вакансий для желающих подработать в Архангельской области увеличилось в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на данный момент составляет более 1 000 новых вакансий.

Возможность подработки чаще встречается в таких сферах, как «Продажи» (45%), «Начало карьеры» (35%), «Рабочий персонал» (17%), а также в сфере «Строительство, недвижимость» (16%).

В 61% вакансий компании не требуют от соискателей опыта работы, а в 31% вакансий предлагают частичную занятость. В 75% вакансий с возможностью подработки работодатели готовы платить за работу от 25 000₽. В каждой четвёртой вакансии (25%) компании предлагают заработок выше - от 55 000₽. Стоит отметить, что средняя предлагаемая заработная плата в Архангельской области сейчас - 48 000₽. Таким образом, подработка может стать для местных жителей серьезным дополнительным заработком.

 

Наиболее часто вакансии для желающих подработать встречаются в Архангельске (70% вакансий), в Северодвинске (16%), а также в Котласе (2%).

Топ-5 вакансий для желающих подработать, Архангельская область:

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13 август 09:35 | : Экономика

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