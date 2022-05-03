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Группа «Аквилон»: Квартира на простых условиях!*

Крупнейший девелопер региона предлагает квартиры в новостройках на простых и доступных условиях.

Минимальный первоначальный взнос составляет:

в Архангельске - 490 тыс. рублей

в Северодвинске – 410 тыс. рублей.

Ежемесячный платеж при этом будет всего 10520 рублей в столице Поморья и 7370 рублей.

Остается только выбрать понравившийся жилой комплекс, определиться с планировочным решением, а также подобрать выгодные условия по ипотеке, платежи по которым будут комфортны.

Получить консультацию и индивидуальное предложение можно у специалистов по телефонам:
 Архангельск: 8(8182) 60-36-58

Северодвинск: 8(8184) 52-00-00
 И в офисах продаж:
 Архангельск, ул. Попова, 14, 6-й этаж (вход со стороны ул. Попова).

Северодвинск, ул. Ломоносова, 85, к. 1, 1-й этаж (вход со стороны ул. Ломоносова).

 

Напомним, что в прошлом году Группа Аквилон ввела в строй в Архангельске и Северодвинске 80 тыс. кв. м жилья. В этом году поставлена задача построить 120 тыс. кв. м. Из этого объема 45 тыс. кв. м уже введено в строй.
 Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон осуществляет 12 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и он имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
 В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время у Группы Аквилон - более 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.

Ближайшие старты в этом году в Архангельске - 2-я очередь современного квартала «Аквилон City» с детсадом в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, в Северодвинске – ЖК «Аквилон Максимум» на Архангельском шоссе.

*РЕКЛАМА. ФЗ-214. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. Ставка в размере 0,9 % годовых действует на срок первые 24 месяца с даты заключения кредитного договора (включительно) в случае оформления полного комплексного страхования, первоначальном взносе не менее 15% и при использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Ставка 0,9 % обеспечивается за счет субсидирования средств застройщикав ООО «СЗ ГОРСТРОЙ» и ООО СЗ «Мир». По истечении 24 месяцев процентная ставка в рублях РФ составит 6,7% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита – не более 6 млн. руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 31.12.2022 (включительно). Ежемесячный платеж в размере 10 520 рублей в Архангельске и  7 370 рублей в Северодвинске в месяц в течение первых 24 месяцев с даты выдачи кредита верен для жилого помещения со стоимостью 3 325 000 рублей в Архангельске и 2 736 515 рублей в Северодвинске, первоначальном взносе 490 000 рублей в Архангельске и 410 000 рублей в Северодвинске, сумме кредита в размере 2 835 000 рублей в Архангельске и  2 326 515 рублей в Северодвинске на срок 25 лет, исходя из процентной ставки 0,9% годовых. Условия действительны на 31.07.2022. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. https://www.vtb.ru/. Застройщики: ООО «СЗ ГорСтрой», многоквартирный дом на ул. Гагарина в г. Архангельске, кадастровый номер земельного участка: 29:22:040607:524; Застройщик ООО СЗ «Мир», жилой комплекс по ул. Мира, д. 5, г. Северодвинск, участок: 29:28:112207:2081. Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/.

09 август 09:54 | : Экономика

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