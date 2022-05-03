Группа Аквилон объявила летнюю суперскидку*

До 31 июля квартиры в новостройках Группы Аквилон в Архангельске и Северодвинске можно приобрести с максимальной скидкой в 30%.
Все жилые комплексы Группы Аквилон аккредитованы в ведущих банках России. Есть возможность выбора квартиры в строящихся жилых комплексах, как на этапе «котлована», так и со сдачей уже в этом году. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты. Все подробности в Архангельске по телефону 8 (8182) 60-40-28 и в офисе компании на ул. Попова, 14 (6-й этаж), в Северодвинске – по телефону 898184) 52-00-00 и в офисе на ул. Ломоносова, 85, к1.
Напомним, что в прошлом году Группа Аквилон ввела в строй в Архангельске и Северодвинске 80 тыс. кв. м жилья. В этом году поставлена задача построить 120 тыс. кв. м. Из этого объема 45 тыс. кв. м уже введено в строй.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон осуществляет 12 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и он имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время у Группы Аквилон - более 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.
Ближайшие старты в этом году в Архангельске - 2-я очередь современного квартала «Аквилон City» с детсадом в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, и жилой комплекс в районе ул. Северодвинская – пр. Новгородский, в Северодвинске – ЖК «Аквилон Максимум» на Архангельском шоссе.
*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Сроки акции с 20 по 31 июля 2022 г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00.. Скидка рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке с учетом акции месяца и акции, которая учтена в квартирографии, а также скидки по региональной жилищной программе. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Перевод: SALE (сейл) - распродажа. Застройщики: ООО СЗ «ГорСтрой». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гагарина. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:040607:524; ООО СЗ «Приморский Плюс». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл. г. Северодвинск, ул. Карла Маркса (2 очередь). Кадастровый номер земельного участка: 29:28:103075:3391. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф