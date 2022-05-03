Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

+1000. Поморье выходит на новый этап раздельного сбора отходов

О планах закупки в будущем году еще одной партии контейнеров с соответствующей маркировкой для раздельного сбора бытового мусора, пригодного к переработке, рассказала пресс-служба правительства Архангельской области.

Напомним, что в 2021 году в Архангельскую область поступило порядка 1 700 контейнеров. Из них в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» 1 140 единиц приобретены на федеральные средства при софинансировании из регионального бюджета, а остальные – за счет внебюджетных источников.

В целом на данные цели потрачено порядка 20 миллионов рублей. Больше всего контейнеров было установлено в Архангельске – более тысячи штук. Также новые емкости доставлены в Северодвинск и Приморский район. 

Нынешним летом Архангельская область приняла участие в конкурсном отборе на предоставление федеральной бюджетной субсидии для закупки контейнеров в 2023 году. Как сообщил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Игорь Мураев, заявка получила одобрение в Минприроды России, и наш регион вошел в число участников программы.

— Планируется, что благодаря этому удастся дополнительно закупить тысячу новых контейнеров для раздельного накопления ТКО. Их установят в четырех муниципальных образованиях: Архангельске, Северодвинске, Приморском районе и Каргополе. Помимо средств федерального бюджета, предполагается задействовать региональный, а также привлечь внебюджетные поступления, – пояснил Игорь Мураев.

По словам главы ведомства, в настоящее время делается особый акцент на обновление контейнерного парка и модернизацию контейнерных площадок, что позволяет создать современную и эффективную систему обращения с отходами.

— Наша основная задача – сделать работу такой системы максимально продуктивной. У нас ежемесячно наращиваются объемы сортируемых ТКО, что позволяет направить часть мусора – так называемые полезные фракции – на повторную переработку, снизив тем самым нагрузку на полигоны. За последние месяцы этот показатель увеличился в три раза, – отметил Игорь Мураев.

Кроме того, по словам министра, в дальнейшем планируется наращивать объем сортируемых отходов до 100 процентов. Таким образом, объем направляемых на захоронение ТКО удастся снизить в два раза. 

09 август 07:20 | : Экономика

Главные новости


День рождения в Арктике
Бунт в Топсе. Рабочие батальоны. Роман Писахова. И другие вести из Северной Области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (99)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20