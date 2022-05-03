+1000. Поморье выходит на новый этап раздельного сбора отходов

О планах закупки в будущем году еще одной партии контейнеров с соответствующей маркировкой для раздельного сбора бытового мусора, пригодного к переработке, рассказала пресс-служба правительства Архангельской области.
Напомним, что в 2021 году в Архангельскую область поступило порядка 1 700 контейнеров. Из них в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» 1 140 единиц приобретены на федеральные средства при софинансировании из регионального бюджета, а остальные – за счет внебюджетных источников.
В целом на данные цели потрачено порядка 20 миллионов рублей. Больше всего контейнеров было установлено в Архангельске – более тысячи штук. Также новые емкости доставлены в Северодвинск и Приморский район.
Нынешним летом Архангельская область приняла участие в конкурсном отборе на предоставление федеральной бюджетной субсидии для закупки контейнеров в 2023 году. Как сообщил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Игорь Мураев, заявка получила одобрение в Минприроды России, и наш регион вошел в число участников программы.
— Планируется, что благодаря этому удастся дополнительно закупить тысячу новых контейнеров для раздельного накопления ТКО. Их установят в четырех муниципальных образованиях: Архангельске, Северодвинске, Приморском районе и Каргополе. Помимо средств федерального бюджета, предполагается задействовать региональный, а также привлечь внебюджетные поступления, – пояснил Игорь Мураев.
По словам главы ведомства, в настоящее время делается особый акцент на обновление контейнерного парка и модернизацию контейнерных площадок, что позволяет создать современную и эффективную систему обращения с отходами.
— Наша основная задача – сделать работу такой системы максимально продуктивной. У нас ежемесячно наращиваются объемы сортируемых ТКО, что позволяет направить часть мусора – так называемые полезные фракции – на повторную переработку, снизив тем самым нагрузку на полигоны. За последние месяцы этот показатель увеличился в три раза, – отметил Игорь Мураев.
Кроме того, по словам министра, в дальнейшем планируется наращивать объем сортируемых отходов до 100 процентов. Таким образом, объем направляемых на захоронение ТКО удастся снизить в два раза.