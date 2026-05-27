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Архангельский осужденный показал себя знатным шахматистом международного уровня

В режиме видео-конференц-связи осужденные из шести стран соревновались в главной логической игре. Сборные из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана выявляли сильнейший коллектив на турнире, инициатором которого выступили Федеральная служба исполнения наказаний и Федерация шахмат России. Честь российской сборной в составе четверки лучших игроков страны защищал осужденный исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск).

Открыли чемпионат заместитель директора ФСИН России Андрей Шмидко, исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, заместитель начальника Уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Республики Армения Ваге Нанушян, начальник отдела управления организации исправительного процесса Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь Денис Павленко, начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы Государственной службы исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики Эльбурс Токтоманбетов, заместитель начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан Фахриддин Нуриддин Зубайдзода.

Игры проводились в соответствии с правилами Минспорта России и по стандартам Международной шахматной федерации. От каждой команды в интеллектуальное состязание вступили по четыре шахматиста. От ФСИН России выступили лица, отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях Республики Хакасия, Архангельской, Самарской и Тверской областей. Лимит времени на партию составил 10 минут, при этом сделанный ход добавлял в копилку участника по пять секунд. Турнир прошел в пять туров, отмеченных бескомпромиссной и честной борьбой.

Архангельскую область на международном уровне представил осужденный ИК-1 Андрей М., который на протяжении нескольких лет удерживает лидерство и статус лучшего шахматиста в подведомственных учреждениях Поморья по итогам всероссийских ведомственных онлайн-турниров. Интеллектуальной игрой он увлекается с самого детства, а находясь в исправительном учреждении, продолжает системно повышать свое мастерство: изучает специализированную литературу, анализирует легендарные партии мировых гроссмейстеров и осваивает сложные стратегические комбинации, не планируя останавливаться на достигнутых результатах.

По результатам подсчета очков сборные из следующих уголовно-исполнительных систем вошли в тройку лидеров: третье место заняла Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации; второй стала Уголовно-исполнительная служба Министерства юстиции Республики Армения; победителем оказался Департамент исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Победители и призеры турнира награждены кубками и медалями. 

 

05 август 09:31 | : Будни

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