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Шахматист в робе из архангельской колонии №1 стал одним из лучших

Отбывающий наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) принял участие в финале VII Всероссийского чемпионата, приуроченном ко Всемирному дню шахмат. 

Ежегодные соревнования прошли, как и прежде, дистанционно. За право принять участие в турнире боролись осужденные из разных территориальных органов ФСИН России. В результате в финал прошли 78 человек. Честь представлять Архангельскую область выпала шахматисту из исправительной колонии №1. 

 Организаторами мероприятия выступили Федеральная служба исполнения наказаний и Федерация шахмат России. На церемонии открытия присутствовал российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин, пожелавший игрокам хорошей продуктивной игры. Свое видеоприветствие направил и Анатолий Карпов, советский и российский шахматист, гроссмейстер, 12-й чемпион мира. 

 На одной из интернет-платформ на протяжении нескольких часов за шахматными досками шла напряженная борьба. Турнир был организован в соответствии с правилами ФИДЕ и проводился по швейцарской системе в шесть туров с контролем времени 10 минут. Для жеребьевки участников использовалась программа специализированного шахматного портала. Состав игроков был достаточно разнообразен и по возрасту, и по уровню мастерства. Также среди участников онлайн турнира были как мужчины, так и женщины. 

 В Архангельской области за право выхода в финал чемпионата боролись отбывающие наказание в 17  учреждениях УИС региона. Отборочные туры проходили в течение месяца. Игроки показали хорошую логику и мышление. Самый лучший результат показал осужденный  ИК-1 Андрей М. Разряда по шахматам у него нет, но увлекается этой игрой давно. Как признался осужденный Андрей М., играть онлайн для него так же просто, как и в традиционном формате. Главное – внутренняя собранность и концентрация внимания. В первой партии он проиграл своему сопернику, но сумел собраться на оставшиеся туры. В следующих пяти он одержал достаточно легкую победу. В итоге по количеству набранных очков стал пятым в финале VII Всероссийского чемпионата.

 

21 июль 15:16 | : Будни

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