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Новая Земля: Металлолому - НЕТ!

Cегодня с аэрологической станции «Малые Кармакулы» на архипелаге Новая Земля вернулась экспедиция.  В рамках проекта «Чистый берег» с территории станции участники вывезли 20 тонн исторически накопленного имущества. Арктическую часть проекта реализует экологическое движение «Чистый Север — Чистая страна» при поддержке Фонда защитников природы и Президентского фонда природы. Партнёром экспедиции выступает Северное УГМС.

Экспедиция прошла с 1 по 31 июля 2026 года. Пять волонтёров провели на территории станции около 27 дней. Они собирали и готовили к вывозу металлические бочки, металлоконструкции и фрагменты старого оборудования, накопившиеся на территории станции.

Северное УГМС помогло организовать доставку команды на Новую Землю и вывоз собранного. Дальнейшая схема предусматривает доставку исторически накопленного имущества на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» в порт и последующую передачу на переработку.

Помимо уборки участники экспедиции проводили мониторинг территории. Обнаруженные скопления наносили на карту с фиксацией координат. Команда также отбирала пробы воды и грунта для исследования на микропластик, проводила pH-анализ воды и собирала материалы для создания ортофотоплана.

«Главный результат — то, что экспедиция состоялась, все участники живы и здоровы», — отметил представитель экологического движения «Чистый Север — Чистая страна» Артём Смолокуров

Большая часть имущества на территории станции накопилась в прошлые десятилетия. В то время системы регулярного сбора и обратного вывоза с удаленных арктических территорий практически не существовало. Старые металлические бочки, конструкции и вышедшее из эксплуатации оборудование оставляли на месте, поскольку доставлять их на материк было сложно и дорого. За прошедшие годы часть металла ушла в грунт и стала заметным элементом арктического ландшафта.

Сегодня очистка таких площадок становится частью комплексной работы по снижению антропогенной нагрузки на арктические территории.

Проект «Чистый берег» реализуется Фондом защитников природы. Арктическое направление проекта выполняет экологическое движение «Чистый Север — Чистая страна» при грантовой поддержке Президентского фонда природы и участии Северного УГМС.


31 июль 15:17 | : Будни

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