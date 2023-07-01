В Архангельске будет возведен новый храм на месте Явления Пресвятой Богородицы

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился с представителями инициативной группы по строительству в Архангельске храма Покрова Божией Матери на месте Явления Пресвятой Богородицы в 1919 году.

Участие в совещании приняли секретарь епархиальной комиссии по канонизации святых иеромонах Феофил (Волик), Сергей Доронин, Максим Шатров, Александр Бадьянов, и участники специальной военной операции.

Представители инициативной группы рассказали о своей деятельности, направленной на распространение в обществе информации о Явлении Божией Матери. Также обсуждались прочие вопросы церковно-общественного взаимодействия.

Митрополит Корнилий поблагодарил собеседников за несомые труды и пожелал им помощи Божией в дальнейших созидательных трудах.

Напомним, что чудесное Явление Божией Матери в Архангельске произошло 3 августа 1919 года накануне эвакуации из столицы Поморья добровольческих войск Антанты. Семеро детей от 10 до 14 лет — Галина и Ольга Зеленины; Эмилия, Валентина и Виктор Перешневы; Сергей Попов и Юлия Киселева, — находясь возле дома № 135 по Новгородскому проспекту, увидели на небе Божию Матерь. Царица Небесная простирала обе руки вперед ладонями вниз и покрывала город, на коленях Ее сидел Богомладенец Иисус Христос.

Явление продолжалось около получаса, затем Богомладенец осенил крестным знамением город и народ, после чего видение постепенно исчезло. Потрясенные дети рассказали об этом родителям, а затем и настоятелю Воскресенского храма протоиерею Михаилу Попову. Священник передал их рассказ епископу Павлу (Павловскому). Владыка написал: «Милость Божия и заступление Божией Матери да будет с нами и над градом нашим».

Само событие тщательно расследовали, 4 сентября провели объединенное собрание Епархиального и Миссионерского советов и составили «Акт о явлении в небе Божией Матери с Богомладенцем Иисусом Христом, бывшем в Архангельске 3 августа 1919 года» с подробным описанием видения со слов очевидцев. Известие об этом чуде напечатали в «Архангельских епархиальных ведомостях».

21 февраля 1920 года Архангельск заняли части Красной армии, а в июле того же года возбудили уголовное дело в отношении протоиерея Михаила Попова и детей, бывших свидетелями явления Богоматери. Член «преступной группировки» священник Михаил Попов обвинялся в том, что «состряпал чудо»: подговорил детей утверждать, будто они видели Богородицу, благословляющую белогвардейские войска. Решением выездной комиссии ВЧК от 31 января 1921 года отец Михаил был осужден на три года лишения свободы.

(по материалам Архангельской епархии)