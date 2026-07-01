Жители Архангельска и их счастью на работе

HR-tech-компания Skillaz и hh.ru провели исследование среди 1809 российских соискателей, чтобы выяснить, насколько счастливыми они чувствуют себя на текущей работе и какие факторы сильнее всего влияют на удовлетворенность профессией. Средняя оценка уровня счастья на российском рынке труда составила 4 из 10 баллов. В анализ вошли 11 наиболее массовых отдельных профессий, а также 22 профессиональные области — от продаж, производства и IT до медицины, образования, строительства, транспорта, автомобильного бизнеса, безопасности, маркетинга и юриспруденции.

Главные выводы

В Архангельской области адекватность руководства (об этом в ходе опроса отметили 52% респондентов) и поддержка коллег (41%) влияют на счастье сотрудников сильнее, чем гибкий график или работа из дома (29%). Для 57% архангелогородцев ключевым фактором ощущения счастья в своей профессии остается высокий уровень дохода.

Динамика удовлетворенности на рабочем месте

Данные исследования показывают ощутимый разрыв в показателях удовлетворенности своей специальностью как между профессиональными областями, так и внутри отдельных профессий:

Сфера HR и управления персоналом

В профобласти «Управление персоналом, тренинги» зафиксирована наименьшая доля низких оценок (1–3 балла) на рынке — 33%, при этом 28% респондентов оценивают свой уровень счастья на 8–10 баллов. Среди конкретных специалистов высокий уровень счастья от профессии (8–10 баллов) отмечают 30% менеджеров по персоналу, тогда как низкие оценки (1–3 балла) выставили 36% опрошенных.

Общественное питание и сервис

Профессия «Повар, пекарь, кондитер» демонстрирует высокий процент счастливых сотрудников — 29%, однако при этом 55% поваров выставили своей работе низкие оценки (1–3 балла). По профобласти «Туризм, гостиницы, рестораны» 50% опрошенных оценили свой уровень счастья на 1–3 балла, и лишь 16% — на 8–10 баллов.

Продажи, коммерция и административный персонал

Самые низкие показатели счастья зафиксированы в сфере «Продажи, обслуживание клиентов», где 56% респондентов дали оценки 1–3 балла, и только 7% — 8–10 баллов. Среди отдельных профессий наибольшая доля низких оценок (1–3 балла) наблюдается у администраторов (59%), продавцов-консультантов и кассиров (56%), а также менеджеров по продажам (54%). Доля счастливых сотрудников (8–10 баллов) среди администраторов составляет 6%, среди продавцов — 9%, а среди менеджеров по продажам — 8%.

Автомобильный бизнес и безопасность

По профессиональным областям высокие показатели удовлетворенности также продемонстрировали сотрудники автомобильного бизнеса и сферы безопасности. В автомобильной отрасли 26% респондентов оценили свой уровень счастья в профессии на 8–10 баллов, при этом 51% поставили низкие оценки (1–3 балла). В сфере безопасности доля максимально высоких оценок составила 28% — столько же, сколько в HR, однако половина опрошенных (50%) также оценили свой уровень счастья на 1–3 балла.

Ключевые факторы благополучия сотрудников

Результаты опроса в Архангельской области показывают, что удовлетворенность респондентов своей профессией формируется под воздействием финансовых, управленческих и средовых факторов:

Уровень дохода: высокая заработная плата остается определяющим критерием профессионального благополучия — ее указали 57% участников исследования. Качество менеджмента: вторым по значимости фактором является компетентность и адекватность руководства (52%). Рабочая атмосфера: поддержка со стороны коллег важна для 41% респондентов, что превышает значимость гибкого графика и дистанционного формата работы (29%). Видимые результаты работы (10%) и эргономика офиса (8%) занимают нижние строчки в рейтинге приоритетов.

Области развития: базовые потребности и условия труда

Респонденты из Архангельской области рассказали, чего именно, по их мнению, не хватает их профессии, чтобы она могла претендовать на звание «самой счастливой». В первую очередь участники опроса отмечали базовые потребности — достойный доход и отношение со стороны руководства:

Достойный уровень оплаты труда — 73% Человечное отношение со стороны руководства — 46% Возможности работать удаленно или по гибкому графику — 25% Признание и уважение к труду — 25% Здоровый баланс между работой и жизнью — 21% Карьерный лифт и прозрачный рост — 19% Стабильность и уверенность в завтрашнем дне — 17%

Ксения Степанова, HRD Skillaz, комментирует:

«Счастье на работе складывается не из одного фактора. Зарплата остается базовым условием, но самые высокие оценки чаще появляются там, где сотрудник видит результат своего труда, чувствует уважение со стороны руководителя и понимает, зачем он делает свою работу. Для работодателей это важный сигнал: конкурентное предложение сегодня — это не только уровень дохода, но и качество ежедневного опыта сотрудника, понятные процессы и нормальные отношения внутри команды».

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Данные исследования для СМИ

Оцените ваш уровень счастья на текущей работе по шкале от 1 до 10 (где 1 — «абсолютно несчастен, хочу уволиться завтра», а 10 — «работа мечты, полностью счастлив») По профобласти 1-3 4-7 8-10 Продажи, обслуживание клиентов 56% 37% 7% Производство, сервисное обслуживание 43% 45% 12% Рабочий персонал 46% 41% 14% Административный персонал 50% 43% 7% Финансы, бухгалтерия 54% 34% 12% Информационные технологии 50% 38% 13% Строительство, недвижимость 43% 44% 14% Транспорт, логистика, перевозки 48% 40% 12% Медицина, фармацевтика 43% 40% 18% Розничная торговля 46% 39% 16% Наука, образование 40% 51% 9% Юристы 39% 54% 7% Управление персоналом, тренинги 33% 39% 28% Автомобильный бизнес 51% 23% 26% Высший и средний менеджмент 40% 53% 6% Безопасность 50% 22% 28% Искусство, развлечения, массмедиа 45% 41% 14% Маркетинг, реклама, PR 50% 39% 11% Добыча сырья 41% 53% 6% Домашний, обслуживающий персонал 38% 56% 6% Закупки 50% 41% 9% Туризм, гостиницы, рестораны 50% 34% 16% Другое 56% 36% 8%

Оцените ваш уровень счастья на текущей работе по шкале от 1 до 10 (где 1 — «абсолютно несчастен, хочу уволиться завтра», а 10 — «работа мечты, полностью счастлив») По профессии 1-3 4-7 8-10 Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 54% 38% 8% Продавец-консультант, продавец-кассир 56% 35% 9% Администратор 59% 36% 6% Бухгалтер 54% 34% 13% Менеджер по персоналу 36% 34% 30% Водитель 53% 30% 16% Кладовщик 53% 35% 12% Юрист 37% 53% 11% Медицинская сестра, медицинский брат 52% 39% 9% Учитель, преподаватель, педагог 36% 52% 12% Повар, пекарь, кондитер 55% 16% 29% Другое 46% 43% 10%

(фото с https://www.forbes.com)