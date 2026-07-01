Жители Архангельска и их счастью на работе

HR-tech-компания Skillaz и hh.ru провели исследование среди 1809 российских соискателей, чтобы выяснить, насколько счастливыми они чувствуют себя на текущей работе и какие факторы сильнее всего влияют на удовлетворенность профессией. Средняя оценка уровня счастья на российском рынке труда составила 4 из 10 баллов. В анализ вошли 11 наиболее массовых отдельных профессий, а также 22 профессиональные области — от продаж, производства и IT до медицины, образования, строительства, транспорта, автомобильного бизнеса, безопасности, маркетинга и юриспруденции.
Главные выводы
Динамика удовлетворенности на рабочем месте
Данные исследования показывают ощутимый разрыв в показателях удовлетворенности своей специальностью как между профессиональными областями, так и внутри отдельных профессий:
В профобласти «Управление персоналом, тренинги» зафиксирована наименьшая доля низких оценок (1–3 балла) на рынке — 33%, при этом 28% респондентов оценивают свой уровень счастья на 8–10 баллов. Среди конкретных специалистов высокий уровень счастья от профессии (8–10 баллов) отмечают 30% менеджеров по персоналу, тогда как низкие оценки (1–3 балла) выставили 36% опрошенных.
Профессия «Повар, пекарь, кондитер» демонстрирует высокий процент счастливых сотрудников — 29%, однако при этом 55% поваров выставили своей работе низкие оценки (1–3 балла). По профобласти «Туризм, гостиницы, рестораны» 50% опрошенных оценили свой уровень счастья на 1–3 балла, и лишь 16% — на 8–10 баллов.
Самые низкие показатели счастья зафиксированы в сфере «Продажи, обслуживание клиентов», где 56% респондентов дали оценки 1–3 балла, и только 7% — 8–10 баллов. Среди отдельных профессий наибольшая доля низких оценок (1–3 балла) наблюдается у администраторов (59%), продавцов-консультантов и кассиров (56%), а также менеджеров по продажам (54%). Доля счастливых сотрудников (8–10 баллов) среди администраторов составляет 6%, среди продавцов — 9%, а среди менеджеров по продажам — 8%.
По профессиональным областям высокие показатели удовлетворенности также продемонстрировали сотрудники автомобильного бизнеса и сферы безопасности. В автомобильной отрасли 26% респондентов оценили свой уровень счастья в профессии на 8–10 баллов, при этом 51% поставили низкие оценки (1–3 балла). В сфере безопасности доля максимально высоких оценок составила 28% — столько же, сколько в HR, однако половина опрошенных (50%) также оценили свой уровень счастья на 1–3 балла.
Результаты опроса в Архангельской области показывают, что удовлетворенность респондентов своей профессией формируется под воздействием финансовых, управленческих и средовых факторов:
Респонденты из Архангельской области рассказали, чего именно, по их мнению, не хватает их профессии, чтобы она могла претендовать на звание «самой счастливой». В первую очередь участники опроса отмечали базовые потребности — достойный доход и отношение со стороны руководства:
Ксения Степанова, HRD Skillaz, комментирует:
«Счастье на работе складывается не из одного фактора. Зарплата остается базовым условием, но самые высокие оценки чаще появляются там, где сотрудник видит результат своего труда, чувствует уважение со стороны руководителя и понимает, зачем он делает свою работу. Для работодателей это важный сигнал: конкурентное предложение сегодня — это не только уровень дохода, но и качество ежедневного опыта сотрудника, понятные процессы и нормальные отношения внутри команды».
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Данные исследования для СМИ
Оцените ваш уровень счастья на текущей работе по шкале от 1 до 10
(где 1 — «абсолютно несчастен, хочу уволиться завтра», а 10 — «работа мечты, полностью счастлив»)
По профобласти
1-3
4-7
8-10
Продажи, обслуживание клиентов
56%
37%
7%
Производство, сервисное обслуживание
43%
45%
12%
Рабочий персонал
46%
41%
14%
Административный персонал
50%
43%
7%
Финансы, бухгалтерия
54%
34%
12%
Информационные технологии
50%
38%
13%
Строительство, недвижимость
43%
44%
14%
Транспорт, логистика, перевозки
48%
40%
12%
Медицина, фармацевтика
43%
40%
18%
Розничная торговля
46%
39%
16%
Наука, образование
40%
51%
9%
Юристы
39%
54%
7%
Управление персоналом, тренинги
33%
39%
28%
Автомобильный бизнес
51%
23%
26%
Высший и средний менеджмент
40%
53%
6%
Безопасность
50%
22%
28%
Искусство, развлечения, массмедиа
45%
41%
14%
Маркетинг, реклама, PR
50%
39%
11%
Добыча сырья
41%
53%
6%
Домашний, обслуживающий персонал
38%
56%
6%
Закупки
50%
41%
9%
Туризм, гостиницы, рестораны
50%
34%
16%
Другое
56%
36%
8%
Оцените ваш уровень счастья на текущей работе по шкале от 1 до 10
(где 1 — «абсолютно несчастен, хочу уволиться завтра», а 10 — «работа мечты, полностью счастлив»)
По профессии
1-3
4-7
8-10
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
54%
38%
8%
Продавец-консультант, продавец-кассир
56%
35%
9%
Администратор
59%
36%
6%
Бухгалтер
54%
34%
13%
Менеджер по персоналу
36%
34%
30%
Водитель
53%
30%
16%
Кладовщик
53%
35%
12%
Юрист
37%
53%
11%
Медицинская сестра, медицинский брат
52%
39%
9%
Учитель, преподаватель, педагог
36%
52%
12%
Повар, пекарь, кондитер
55%
16%
29%
Другое
46%
43%
10%
(фото с https://www.forbes.com)