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"Ухожу за начальником". 15% архангелогородцев готовы к самопожертвованию

При увольнении своего прямого начальника 15% работающих жителей Архангельска предпочтут покинуть компанию вместе с ним: 3% заявили, что сделают это однозначно, а еще 12% скорее готовы последовать за руководителем. Противоположную позицию занимают 85% опрошенных: 45% скорее останутся на своем месте, а 40% абсолютно уверены, что не станут увольняться.

 Чем моложе респонденты, тем выше их склонность к уходу при смене руководства: среди работников до 35 лет так поступят 22%, тогда как среди граждан старше 45 лет — лишь 11%.

 Готовность покинуть компанию вслед за руководителем среди зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей в месяц ниже, чем среди горожан с бо́льшим и меньшим доходом.


14 июль 09:24 | : Будни

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