Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Большинство архангелогородцев упахиваются на работе

Большинство трудоустроенных жителей Архангельска (53%) регулярно перерабатывают, и лишь каждый третий укладывается в установленную норму рабочего времени.

 Чаще всего участники опроса, работающие сверхурочно, сообщают о дополнительной нагрузке в 11—25% от нормы. В среднем же переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц.

 С возрастом о переработках сообщают реже: среди респондентов до 35 лет о сверхурочных работах рассказали 56%, тогда как среди граждан старше 45 лет — 52%.

 Чем выше зарплата, тем чаще сотрудники задерживаются на работе: среди получающих до 100 тысяч рублей доля перерабатывающих составляет 49%, а среди зарабатывающих от 150 тысяч — уже 60%.

 Среди представителей распространенных профессий чаще перерабатывают курьеры, водители и складские работники, реже — операторы кол‑центров, программисты, секретари и дизайнеры. А лидерами по объему сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.

02 июль 07:51 | : Будни

Главные новости


На новом уровне. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Гуляй, Архангельск!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (22)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20