Большинство архангелогородцев упахиваются на работе

Большинство трудоустроенных жителей Архангельска (53%) регулярно перерабатывают, и лишь каждый третий укладывается в установленную норму рабочего времени.



Чаще всего участники опроса, работающие сверхурочно, сообщают о дополнительной нагрузке в 11—25% от нормы. В среднем же переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц.



С возрастом о переработках сообщают реже: среди респондентов до 35 лет о сверхурочных работах рассказали 56%, тогда как среди граждан старше 45 лет — 52%.



Чем выше зарплата, тем чаще сотрудники задерживаются на работе: среди получающих до 100 тысяч рублей доля перерабатывающих составляет 49%, а среди зарабатывающих от 150 тысяч — уже 60%.



Среди представителей распространенных профессий чаще перерабатывают курьеры, водители и складские работники, реже — операторы кол‑центров, программисты, секретари и дизайнеры. А лидерами по объему сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.

