39% архангелогородцев доносят начальству об ошибках в работе

40% архангелогородцев считают, что руководители должны быть в курсе всех ошибок, допущенных в работе. Каждый второй уверен, что сообщать следует только о существенных просчетах. На практике 39% сотрудников говорят начальству обо всех промахах, а 47% — только о серьезных.

Женщины о каждой неточности сообщают руководству реже (36% против 43% среди мужчин).

Чем старше респонденты, тем реже они придерживаются политики предельной честности: о том, что начальнику нужно знать обо всех промахах, среди молодежи до 35 лет уверены 55%, сообщают о подобных случаях 51%, а среди горожан старше 45 лет — таких всего по 31%.

Чем выше доход, тем меньше архангелогородцы беспокоят руководство: в том, что необходимо докладывать о каждой ошибке, уверены 56% опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (они же и чаще рассказывают об этом на практике) и только 37% среди респондентов, зарабатывающих от 100 тысяч.