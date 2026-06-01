Иван Воронцов стал многодетным отцом

На этой неделе в семье председателя Архангельской городской Думы на свет появился третий ребёнок – сын Дима.



Как поделился на своей странице в соцсетях Иван Александрович, мечта о большой, наполненной жизнью и смехом семье всегда была для него очень важна. И вот теперь она воплотилась в полной мере! Это событие стало самым ярким и незабываемым в этом году, и, по словам Ивана Александровича, ничто не сможет его затмить.



Председатель городской Думы также рассказал о своем уникальном опыте партнерских родов, который глубоко тронул его: «Впервые в жизни я был рядом с женой во время родов. И это перевернуло что-то внутри меня. Я увидел, через какие испытания проходит женщина, чтобы подарить миру новую жизнь. Поэтому так важно мне было находиться рядом с ней в эти часы».



Этот опыт, по его словам, помог ему еще глубже осознать силу женщин и удивительное устройство жизни. "И я рад, что всё-таки решился на партнёрские роды и прошёл этот путь вместе с супругой," – добавил Иван Александрович.



Вся деятельность, как подчеркнул Иван Воронцов, направлена на благо детей: "И всё, что мы делаем, мы делаем ради них. Ради того, чтобы им хотелось жить в нашем городе, чтобы они росли счастливыми и любимыми. Я хочу гордиться своими детьми – а они пусть однажды смогут гордиться мной".

Редакция ИА RUSNORD от всей души поздравляет семью Воронцовых и призывает не останавливаться на достигнутом!