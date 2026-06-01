Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иван Воронцов стал многодетным отцом

На этой неделе в семье председателя Архангельской городской Думы на свет появился третий ребёнок – сын Дима.

 Как поделился на своей странице в соцсетях Иван Александрович, мечта о большой, наполненной жизнью и смехом семье всегда была для него очень важна. И вот теперь она воплотилась в полной мере! Это событие стало самым ярким и незабываемым в этом году, и, по словам Ивана Александровича, ничто не сможет его затмить.

 Председатель городской Думы также рассказал о своем уникальном опыте партнерских родов, который глубоко тронул его: «Впервые в жизни я был рядом с женой во время родов. И это перевернуло что-то внутри меня. Я увидел, через какие испытания проходит женщина, чтобы подарить миру новую жизнь. Поэтому так важно мне было находиться рядом с ней в эти часы».

 Этот опыт, по его словам, помог ему еще глубже осознать силу женщин и удивительное устройство жизни. "И я рад, что всё-таки решился на партнёрские роды и прошёл этот путь вместе с супругой," – добавил Иван Александрович.

 Вся деятельность, как подчеркнул Иван Воронцов, направлена на благо детей: "И всё, что мы делаем, мы делаем ради них. Ради того, чтобы им хотелось жить в нашем городе, чтобы они росли счастливыми и любимыми. Я хочу гордиться своими детьми – а они пусть однажды смогут гордиться мной".

Редакция ИА RUSNORD от всей души поздравляет семью Воронцовых и призывает не останавливаться на достигнутом!

27 июнь 11:46 | : Будни

Главные новости


Кто хочет стать коррупционером?
Сессия АрхГорДумы: Решения - в жизнь

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (373)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20