Иван Воронцов: Архангельск достоин собственного флага

Общественный совет города поддержал эскиз, который уже ранее обсудили эксперты рабочей группы и комиссия по топонимике. Решающее слово – за депутатами городской Думы.

Стоит отметить, что было представлено несколько вариантов флага. Были как весьма современные решения, так и более классические. Среди всех версий, рассмотренных экспертами на встречах, единогласную поддержку получила идея «Город на Двине» студента Ивана Бедрина.

По мнению председателя Архангельской городской Думы Ивана Воронцова, важно, что будущий флаг отражает то, с чем у большинства из нас ассоциируется Архангельск. Это Северная Двина, которая объединяет город и во многом определила его историю. А также наш узнаваемый герб. И в данном случае схожесть с флагом Архангельской области оправдана: областной центр неотделим от региона.

Стоит заметить, что у Архангельска есть герб и гимн, но за всю историю не было третьего важного символа государственности - флага. Его будут поднимать на торжественных мероприятиях, использовать на спортивных соревнованиях и официальных церемониях.

"Уверен, что для многих архангелогородцев появление флага города станет важным событием. А его окончательное утверждение рассмотрим на ближайшей сессии Архангельской городской Думы", - рассказал на своей странице в соцсетях Иван Александрович.



