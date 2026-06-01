Архангелогородцы проводят на первой работе в среднем 6 лет

Продолжительность работы на первом месте трудоустройства ожидаемо растёт по мере взросления соискателей. Если россияне в возрасте 18–24 лет в среднем проводят у первого работодателя 1,4 года, а 25–34 лет — 2,7 года, то у сотрудников в возрасте 35–44 лет этот показатель достигает уже 5 лет. Респонденты, которым исполнилось от 45 до 54 лет, работают на первом месте уже более 8 лет, а специалисты старше 55 — более 12 лет. Таким образом, представители старших поколений сохраняют наиболее продолжительный стаж у первого работодателя, тогда как «миллениалы» и «зумеры» чаще меняют работу на более ранних этапах карьеры. При этом мужчины, как правило, чуть дольше задерживаются на первом месте работы, чем женщины. Средний опыт работы на первом месте у женщин составляет 4,5 года, а у мужчин — 5,1.