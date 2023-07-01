Архангельская область в экологическом рейтинге заняла 35 место

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам лета 2023 г. Данный рейтинг рассчитывается с 2007 г. и публикуется с весны 2008 г. по итогам каждого сезона.
Десятка лидеров нынешнего экологического рейтинга выглядит так:
Тамбовская область
Белгородская область
Республика Алтай
Курская область
Москва
Чувашская Республика
Чеченская Республика
Чукотский АО
Калужская область
Ненецкий АО
Замыкают рейтинг регионы:
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Еврейская АО
Иркутская область
Приморский край
Красноярский край
Омская область
Забайкальский край
Челябинская область
Свердловская область
Архангельская область заняла 35-е место.