Архангельская область в экологическом рейтинге заняла 35 место

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам лета 2023 г. Данный рейтинг рассчитывается с 2007 г. и публикуется с весны 2008 г. по итогам каждого сезона.

Десятка лидеров нынешнего экологического рейтинга выглядит так:

Тамбовская область

Белгородская область

Республика Алтай

Курская область

Москва

Чувашская Республика

Чеченская Республика

Чукотский АО

Калужская область

Ненецкий АО

Замыкают рейтинг регионы:

Республика Бурятия

Республика Саха (Якутия)

Еврейская АО

Иркутская область

Приморский край

Красноярский край

Омская область

Забайкальский край

Челябинская область

Свердловская область

Архангельская область заняла 35-е место.