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Архангельская область в экологическом рейтинге заняла 35 место

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам лета 2023 г. Данный рейтинг рассчитывается с 2007 г. и публикуется с весны 2008 г. по итогам каждого сезона.

Десятка лидеров нынешнего экологического рейтинга выглядит так:

Тамбовская область

Белгородская область

Республика Алтай

Курская область

Москва

Чувашская Республика

Чеченская Республика

Чукотский АО

Калужская область

Ненецкий АО

 Замыкают рейтинг регионы:

 Республика Бурятия

Республика Саха (Якутия)

Еврейская АО

Иркутская область

Приморский край

Красноярский край

Омская область

Забайкальский край

Челябинская область

Свердловская область

 Архангельская область заняла 35-е место.

 

27 сентябрь 12:06 | : Будни

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