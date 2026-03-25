Только 4% архангельских детей увидят этим летом заграницу

Два наиболее популярных варианта досуга архангельских школьников во время летних каникул этого года: все 3 месяца в городе либо поездки на дачу или в деревню (так ответили 32 и 30% родителей соответственно).

12% детей поедут в оздоровительные или спортивные лагеря.

Отдых на побережье Черного моря в этом году планируют 10% родителей.

Дети 4% опрошенных летом отправятся в путешествие к известным туристическим центрам страны.

Еще 4% родителей планируют поездку за рубеж: чаще всего в Турцию, Египет или Таиланд.

У 4% опрошенных дети будут посещать пришкольные лагеря. 3% родителей назвали другие варианты, среди которых санаторий, поход, поездка к родственникам, слёт.

(фото с https://www.dreamstime.com)

