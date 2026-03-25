Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Только 4% архангельских детей увидят этим летом заграницу

Два наиболее популярных варианта досуга архангельских школьников во время летних каникул этого года: все 3 месяца в городе либо поездки на дачу или в деревню (так ответили 32 и 30% родителей соответственно). 

12% детей поедут в оздоровительные или спортивные лагеря. 

Отдых на побережье Черного моря в этом году планируют 10% родителей. 

Дети 4% опрошенных летом отправятся в путешествие к известным туристическим центрам страны. 

Еще 4% родителей планируют поездку за рубеж: чаще всего в Турцию, Египет или Таиланд. 

У 4% опрошенных дети будут посещать пришкольные лагеря. 3% родителей назвали другие варианты, среди которых санаторий, поход, поездка к родственникам, слёт. 

(фото с https://www.dreamstime.com)
 

05 июнь 08:17 | : Будни

Главные новости


Как маленький папа нашел себе друга. К Дню защиты детей
Северный флот, с любовью. Правдивая история создания

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (83)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20