У трети архангельских родителей нет денег на летний отдых детей

Каждый третий родитель из Архангельска (32%) отметил, что его дети проведут летние каникулы дома. 26% респондентов отправят школьников в деревню или на дачу, а 15% выбрали для детского отдыха летний оздоровительный лагерь. Отдых на Черноморском побережье планируют 11%, 9% собираются устроить детям путешествия по России, и лишь 2% — за границу.

Среди российских направлений лидерами стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Ставропольский край, Кавказ и Алтай. Из зарубежных вариантов чаще всего упоминались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан.

Еще 2% архангельских родителей отправят детей в школьные лагеря. Каждый десятый выбрал другой формат отдыха: санатории, турпоходы, визиты к родственникам и проч. 5% пока не решили, где их ребенок проведет лето.