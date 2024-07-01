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Только 5% архангельских детей отдыхали этим летом за границей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у родителей, где отдыхали школьники этим летом. В открытом опросе приняли участие родители детей школьного возраста из Архангельска.

28% родителей рассказали, что их дети-школьники провели весь летний период дома. Каждый четвёртый опрошенный отправил детей отдыхать в деревню или на дачу. Дети 23% респондентов отдыхали на Чёрном море (чаще в Краснодарском крае, чем в Крыму). 13% отправляли детей в летний лагерь, ещё столько же — в поездки по другим регионам России (на Байкал или Алтай, в Москву или Санкт-Петербург). 

У 5% дети отдыхали за границей (в Турции, Таиланде или ОАЭ). 2% родителей отправили детей в школьный лагерь. 9% выбрали для своих детей другие места отдыха: санатории, спортивные лагеря, поездки к родственникам.

(фото с https://centerdetskiy.ru

 

25 август 11:00 | : Будни

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